Najmlajši kandidat za letošnjo maturo star 8 let, najstarejši pa 78 let

Rekord v francoski zgodovini opravljanja izpita, ki označuje konec srednje šole

Najmlajši kandidat za letošnjo maturo v Franciji je star vsega osem let, kar je nov rekord v zgodovini opravljanja izpita, ki označuje konec srednje šole, je pred dnevi sporočilo francosko ministrstvo za izobraževanje. Najstarejši kandidat pa je star 78 let.

Osemletni učenec bo tako najmlajša oseba, ki je kdajkoli opravljala maturo v državi. Prijavljen je za maturo splošne in tehnološke smeri, ki se začne 16. junija z izpitom iz filozofije, je sporočilo ministrstvo, ki ni želelo razkriti identitete niti spola kandidata. Potrdilo je le, da otrok ni vpisan v šolo in da bo izpit opravljal samostojno.

V starosti, ko je večina otrok v 2. ali 3. razredu osnovne šole, bo tako učenec opravljal isti nacionalni izpit kot tisoči najstnikov, ki končujejo srednjo šolo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To so resnično zelo posebni primeri."



Caroline Pascal,

generalna direktorica za izobraževanje

Lani je bil najmlajši kandidat devetletni učenec iz Strasbourga, kar je bil prejšnji rekord za maturo. Leta 2023 je bil najmlajši kandidat star 12 let.

"To so resnično zelo posebni primeri," je dejala generalna direktorica za izobraževanje Caroline Pascal.

Po podatkih ministrstva se je letos za maturo splošne, tehnološke in poklicne smeri prijavilo več kot 724.000 kandidatov.

Najstarejši kandidat, ki bo opravljal maturo za splošno in tehnološko izobraževanje, je star 78 let, najstarejši kandidat za poklicno maturo pa ima 67 let.

Mature, ki označuje konec srednješolskega izobraževanja v Franciji, se običajno udeležijo učenci, stari 17 ali 18 let. Predstavlja ključni mejnik za sprejem na univerzo in karierno pot.