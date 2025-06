Peticija / EU naj suspendira trgovinski sporazum z Izraelom

S svojim podpisom lahko prispevate k zaustavitvi genocida v Gazi

Predstavniki Gibanja za pravice Palestincev med protestom pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Mednarodna kampanja My Voice, My Choice, ki jo je pričel Inštitut 8. marec, je na spletu objavila novo peticijo. Tokrat aktivistke in aktivisti zbirajo podpise za zaustavitev genocida v Gazi. "Pogosto slišimo, da se ljudje počutijo nemočne. In res, iz Slovenije se zdi, kot da je naš vpliv premajhen. A nismo sami. Skozi gibanje My Voice, My Voice smo zgradili skupnost, ki presega meje naše dežele. Smo ljudje iz vse Evrope, ki si želimo pravičnejšega sveta," so na družbenih omrežjih zapisali člani Inštituta 8. marec.

Dodali so, da zato začenjajo novo kampanjo, ki zahteva nekaj zelo konkretnega, in sicer, da "Evropska unija zaradi množičnih kršitev človekovih pravic suspendira trgovinski sporazum z Izraelom".

"Izrael namreč kljub več kot 54.000 ubitim, večinoma civilistom, še vedno uživa privilegiran dostop do evropskega trga. Sporazum, ki mu to omogoča, temelji na spoštovanju človekovih pravic – a te pravice so že dolgo sistematično kršene. Ljudje v Gazi so razseljeni, lačni, brez dostopa do zdravil, bolnišnic in varnosti," so zapisali v Inštitutu 8. marec.

"Zdaj je čas, da Evropska unija ukrepa. Zahtevamo, da visoka predstavnica EU Kaja Kallas nemudoma predlaga začasno ukinitev sporazuma in da Evropska komisija glasuje za to odločitev."



Inštitut 8. marec / My Voice, My Choice

Peticijo lahko podpišete na spletni povezavi https://actionnetwork.org/forms/stop_gaza_genocide_slo .