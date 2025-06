Na kateri strani zgodovine je Slovenija?

IZJAVA DNEVA

"Po drugi svetovni vojni se je veliko govorilo o tem, na kateri strani zgodovine je bil kdo. Povedali so tudi, kakšen je kriterij za ugotavljanje strani. Šlo je za moralni standard temeljnih pravic ljudi in narodov, v njegovem imenu je pravzaprav nastala Organizacija združenih narodov."

"Ta teden se je v zvezi s Slovenijo in v tem smislu zgodilo dvoje.. Minilo je leto dni, kar je Slovenija priznala Palestino, in Slovenija je skupaj s še nekaterimi državami zaradi ameriškega veta povlekla krajši konec, ko je skupaj s še nekaterimi nestalnimi članicami varnostnega sveta OZN vložila predlog resolucije o Gazi. Zdi se, da Slovenija dela to, kar lahko, kar je trenutno sploh mogoče ..."

(Novinar Janez Markeš o obletnici priznanja Palestine in ameriškem vetu via Delova Sobotna priloga)