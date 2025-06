»Treba je vlagati v ljudi, ne pa v orožje«

Levica vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov

Poslanec Levice Matej Vatovec

© Borut Krajnc

Levica je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov. Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec je danes na odboru DZ za obrambo, kjer so obravnavali predlog obrambne resolucije, dejal, da so se za to odločili, saj o povišanju obrambnih izdatkih ni bila opravljena široka javna razprava.

Vatovec je spomnil, da je odbor aprila na nujni seji sprejel sklep, da se bo o dvigu obrambnih izdatkov opravila vključujoča javna razprava, vlada pa je organizirala posvet o predlogu resolucije v državnem svetu, na katerem so sodelovali predvsem podporniki militarizacije.

Poleg tega je Vatovec na odboru izpostavil, da raziskave javnega mnenja, ki so bile opravljene v zadnjih mesecih, izrazito napeljujejo na to, da državljani Slovenije ne podpirajo dvigovanja obrambnih izdatkov. Kot je dejal, "to krha legitimnost v demokratičnost te odločitve". Zato v Levici ocenjujejo, da bi se morali, preden se dokončno odločijo o tej veliki in za družbo zelo pomembni potezi, o tem posvetovati z državljani, je Vatovec izpostavil v izjavi za medije.

Po njegovem mnenju imajo glede tega vprašanja ogromno somišljenikov, "vsaj 50 odstotkov odraslega prebivalstva". Posvetovalni referendum tako predlagajo, ker verjamejo, "da smo kot družba še vedno v večini zavezani tistemu, kar je tudi zapisano v naši ustavi, se pravi temu, da se naša obramba oblikuje na načelih miru in politike".

"Mislim, da ta trenutek ne potrebujemo več militarizacije v naši družbi," je poudaril Vatovec. Kot je dodal, se je treba predvsem pogovarjati, kako zagotavljati mir, kar pa ne zahteva več orožja, ampak več diplomacije in pogovorov doma in v mednarodni skupnosti.

"Govorimo o znesku 20 milijard evrov za obdobje naslednjih 10 let, ki bi jih lahko namenili za socialna vprašanja, za vprašanje, kako bomo kot družba bolj solidarni in seveda na tak način bolj odporni," je izpostavil Vatovec. Po oceni Levice so namreč trenutno največje grožnje za varnost državljanov okoljska kriza, vprašanje zdravstvenega sistema in stanovanjske krize. "Za nas je ta dilema zelo enostavna, seveda je treba vlagati v ljudi, ne pa v orožje," je poudaril.

Levica je pripravila predlog za razpis posvetovalnega referenduma z vprašanjem o dvigovanju obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP. Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da Republika Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli 3 odstotke bruto domačega proizvoda letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov?"

Vlada je namreč konec maja soglašala s predlogom resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, danes pa ga je podprl tudi odbor DZ za obrambo.

Predlog med drugim predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP še letos, nato pa postopoma na tri odstotke do leta 2030. Poleg tega predvideva širjenje prostorskih sil po zgledu nekdanje Teritorialne obrambe in nacionalno varnost obravnava celostno. Tako poleg modernizacije SV vključuje krepitev nacionalne obrambne industrije ter prispevanje k dvigu splošne odpornosti države. To predvideva tudi s projekti tako imenovane dvojne rabe.