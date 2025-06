Izrael napovedal deportacijo Grete in drugih aktivistov, ki so bili na poti v Gazo

Aktivisti so že prispeli na letališče Ben Gurion, nekateri bi lahko državo zapustili že v nekaj urah

Izrael bo 12 aktivistov, ki jih je vojska prestregla, ko so z jadrnico Madleen skušali v Gazo dostaviti simbolično količino pomoči, deportiral iz države, je danes sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Kot je pojasnilo, so aktivisti že prispeli na letališče Ben Gurion, nekateri bi lahko državo zapustili že v nekaj urah.

"Potniki na 'jahti selfijev' so prispeli na letališče Ben Gurion, da bi zapustili Izrael in se vrnili v svoje države. Nekateri od potnikov (...) bodo (Izrael) zapustili v naslednjih urah," je na omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo.

Potnike so na letališču pričakali konzuli iz njihovih držav, poročata nemška tiskovna agencija dpa in francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je ministrstvo še dodalo, da bodo aktivisti, ki ne bodo želeli podpisati dokumentov o deportaciji in nemudoma zapustiti Izraela, v skladu z zakonodajo privedeni pred sodnika, ki bo nato odobril njihovo deportacijo.

Jadrnica Madleen je s Sicilije izplula 1. junija in se s simbolično pomočjo napotila proti Gazi, da bi opozorila na tamkajšnje pomanjkanje hrane in zdravil ter izraelske kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic.

Na krovu je bilo 12 aktivistov iz Brazilije, Francije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Švedske in Turčije, med njimi tudi švedska aktivistka Greta Thunberg in evropska poslanka Rima Hassan iz Francije, ki ima palestinske korenine.

Hassan naj bi bila ena od petih Francozov, ki so po besedah zunanjega ministra Jean-Noela Barrota zavrnili podpis deportacijskih dokumentov. "Eden od naših rojakov se je odločil podpisati izraelski obrazec, s katerim je sprejel izgon, ne da bi čakal na sodno odločbo. Danes naj bi se vrnil v Francijo. Ostala peterica je to zavrnila, njihov morebitni izgon pa bo potekal po odločitvi izraelskega sodnika v prihodnjih dneh," je po navedbah AFP sporočil minister.

Thunberg bo po navedbah izraelskega zunanjega ministrstva prav tako še danes zapustila državo in je že na letalu, ki bo odletelo proti Švedski.

Izrael je že v nedeljo napovedal, da ladji Madleen ne bo dovolil dostopa do Gaze. Izraelska vojska je nato v ponedeljek prestregla jadrnico in jo preusmerila v pristanišče Ašdod. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem napovedal, da bodo potnikom ladje ob prihodu v Ašdod prikazali posnetke napada palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023, da bi videli, "proti komu se Izrael brani".