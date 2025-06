Nekdanji izraelski premier / »Trump bi moral ustaviti Netanjahuja«

Ameriški predsednik Donald Trump bi moral izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju reči, da je dovolj, je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal nekdanji izraelski premier Ehud Olmert. Nadaljevanje vojne v Gazi je obsodil kot zločin in poudaril, da je rešitev dveh držav edini način za končanje konflikta.

Trump bi moral Netanjahuju reči, da je dovolj, saj imajo ZDA po besedah Olmerta večji vpliv na izraelsko vlado kot vse druge sile skupaj.

"Upam, da bo (Trump) to storil. Nič ni nemogoče s Trumpom. (...) Moramo upati in ga spodbujati," je dejal predhodnik aktualnega izraelskega premierja, ki je s položaja odstopil leta 2009.

Izraelsko ravnanje v Gazi je obsodil kot zločin, rekoč da vojna, ki ne bo rešila talcev in zaradi katere umirajo vojaki in nedolžni Palestinci, ne more biti nič drugega. "In to je nekaj, kar je treba obsoditi in ne sprejeti," je poudaril Olmert.

Po njegovi oceni je Netanjahuju kot voditelju povsem spodletelo s tem, ko mu 7. oktobra 2023 ni uspelo preprečiti napada palestinskega gibanja Hamas na Izrael. Omenil je tudi njegove osebne interese, ki da so pomembnejši od tistih, ki bi jih lahko imeli za nacionalne.

Resen napredek v smeri rešitve konflikta se tako po mnenju Olmerta ne more zgoditi s sedanjo izraelsko vlado, pa tudi ne s sedanjim palestinskim vodstvom pod predsednikom Mahmudom Abasom. "Obeh se je treba znebiti. In to se bo zgodilo," je napovedal in palestinsko vodstvo označil za skorumpirano in nesposobno.

Olmert je položaj izraelskega premierja zasedel leta 2006. Tri leta pozneje je po obtožbah korupcije odstopil, na položaju pa ga je nasledil Netanjahu, njegov nekdanji strankarski kolega.

Sodišče v Tel Avivu je novembra 2022 odločilo, da mora Olmert Netanjahuju plačati odškodnino zaradi obrekovanja, potem ko je trenutnega izraelskega premierja, njegovo ženo in sina javno označil za neozdravljivo duševno bolne.