»Glas, ki boža duše in odpira poglede ranjenih src«

V sredo, 11. junija, bo v ljubljanskih Križankah nastopil ekstravagantni umetnik Božo Vrećo, ki »diha sevdah, doživlja in živi sevdah, ustvarja ter rojeva sevdah«

Božo Vrećo

© Facebook / arhiv umetnika

Deset let po tem, ko je Druga godba premierno v Sloveniji predstavila Boža Vreća in njegov izjemni solo performans v Cankarjevem domu, bo letos prvič nastopil v ljubljanskih Križankah. Umetnik, ki »diha sevdah, doživlja in živi sevdah, ustvarja ter rojeva sevdah«, bo predstavil novi album Sevdahology, obenem pa tudi stare hite na edinem koncertu v Sloveniji v letošnjem letu.

Koncert bo izvedel s svojimi stalnimi glasbenimi prijatelji, ki ga spremljajo na odrih po vsem svetu, v Ljubljani pa se mu bo pridružil tudi slovenski pianist Sašo Vollmaier, s katerim bosta oživila dve, za to priložnost izbrani klasiki sevdaha.

Španski El Periodico in ameriški New York Times Vreča opisujeta kot avantgardnega umetnika s svetovnim glasom in sinonimom za svobodo na Balkanu, češ da gre za »glas, ki boža duše in odpira poglede ranjenih src«.

Njegov prvi dokumentarni film Maldita, španske produkcije in režije Kanaki Films, je prejel prestižno nagrado goya kot najboljši dokumentarni film festivala.

Vstopnice za ljubljanski koncert, ki se bo odvil v sredo, 11. junija, ob 21. uri, so v predprodaji na voljo po 43 evrov.

