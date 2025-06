»V svojem življenju še nisem videl, da bi se zgodilo kaj tako škodljivega za javno zdravje«

Poteza ameriškega zdravstvenega ministra, ki bo temeljito destabilizirala cepljenje v ZDA

Robert Kennedy mlajši naj bi člane odbora želel nadomestiti s svojimi zavezniki

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški minister za zdravje in socialne zadeve Robert Kennedy mlajši je v ponedeljek razrešil celoten 17-članski svetovalni odbor Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) za cepljenja. Kennedy naj bi člane odbora želel nadomestiti s svojimi zavezniki, poroča ameriška televizija CNN.

Minister za zdravje je sicer pristojen za imenovanje in razrešitev članov svetovalnega odbora, ki imajo štiriletni mandat, vendar pa je takšna predčasna odstranitev celotnega odbora brez primere, poročajo ameriški mediji.

Kennedy je v zapisu za časnik Wall Street Journal navedel, da je številne člane odbora, v katerem tradicionalno delujejo pediatri, epidemiologi, imunologi in drugi zdravniki, v zadnjem trenutku imenovala vlada demokratskega predsednika Joeja Bidna. Sedanja vlada tako do leta 2028 ne bi mogla imenovati večine v odboru.

Svetovalni odbor CDC za cepljenja je bil doslej strokoven in nestrankarski, Kennedy pa ga obravnava kot politično telo. Odbor mu je nedavno stopil na žulj, ko je priporočil cepljenja proti covidu za nosečnice in zdrave otroke, čeprav je minister pred tem napovedal, da CDC tega več ne bo priporočal.

"V svojem življenju še nisem videl, da bi se zgodilo kaj tako škodljivega za javno zdravje. Šokiran sem. To je zelo predrzno. To bo temeljito destabiliziralo cepljenje v Ameriki," je za CNN povedal eden od razrešenih članov odbora in dodal, da Kennedy očitno meni, da ve več kot strokovnjaki.

Robert Kennedy mlajši je že leta znan kot nasprotnik cepljenj in širi teorije zarote o škodljivosti cepiv.

x-y3BZc9LEE

YbJjfrPBFuo

jyc0EcBU1-g