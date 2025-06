V Srbiji zgolj letos že 16 fizičnih napadov na novinarje

Obenem so zabeležili več kot 70 primerov ogrožanja novinarjev

V Srbiji so v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležili več kot 70 primerov ogrožanja novinarjev, vključno s 16 fizičnimi napadi, kar je največ v zadnjih petih letih. Samo v maju je bilo pet fizičnih napadov, vsi pa so se zgodili na dogodkih vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), je v ponedeljek sporočilo srbsko društvo novinarjev (UNS).

Društvo novinarjev v Srbiji je kot posebej zaskrbljujoče izpostavilo število fizičnih napadov med januarjem in majem, ki jih je bilo 13 več kot v enakem obdobju lani. Vseh primerov ogrožanja novinarjev je bilo 74 oz. za 17 več kot v prvih petih mesecih minulega leta.

Nekatere novinarje, ki so poročali z dogodkov, so pridržali, nekateri med njimi pa tudi zadržali na policiji.

Skupno so po podatkih društva zabeležili šest primerov pritiska na novinarje, 12 primerov oviranja dela in pet primerov policijskega pridržanja novinarjev, ki jih v enakem obdobju lani ni bilo.

Letošnje leto so zaznamovale tudi odpovedi, ki so jih novinarji, kot navajajo sami, prejeli zaradi podpore študentskim protestom na družbenih omrežjih.

V prvih petih mesecih so zaradi izražanja političnega stališča zaposlitev izgubile štiri novinarke, kar je društvo označilo za cenzuro. Prav tako so zabeležili primer cenzure dopisnika javne radiotelevizije RTS iz Novega Sada, ki je izjavil, da so njegov prispevek spremenili brez soglasja, je še navedlo društvo na svoji spletni strani. Izpostavili so tudi poskus prisluškovanja novinarki in javno deljenje osebnih podatkov novinarja RTS.

Srbijo je zajel val protestov po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Študenti zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve ter predčasne parlamentarne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.