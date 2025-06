»Uspešne odnose med Slovenijo in ZDA želimo ohranjati tudi v času Trumpove vlade«

Slovenski veleposlanik v ZDA v Washingtonu pred slovenskim dnevom državnosti optimističen glede odnosov med državama

Slovenija in ZDA gojita odlične in uspešne politične, gospodarske ter kulturne odnose, ki jih želimo ohranjati in nadalje krepiti tudi v času vlade predsednika Donalda Trumpa, je na sprejemu na veleposlaništvu v Washingtonu pred slovenskim dnevom državnosti poudaril veleposlanik Iztok Mirošič.

"Posebej smo veseli, da je prva dama ZDA slovenskega rodu, kar predstavlja dodatno vez med našima narodoma. Slovenska skupnost v ZDA je pomemben gradnik prijateljstva in sodelovanja med državama. Politični dialog med državama je tesen in konstruktiven," je veleposlanik dejal na sprejemu, ki je potekal ta konec tedna. Dodal je, da si želijo v prihodnje okrepiti sodelovanje na številnih drugih področjih.

Omenil je slovensko članstvo v Varnostnem svetu ZN in napovedal nadaljnje sodelovanje z ZDA pri prizadevanjih za mir v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, kjer sta "nujno potrebna takojšnje premirje in reševanje humanitarne krize".

Močna čezatlantska vez ostaja ključnega pomena za varnost in stabilnost v Evropi, Slovenija pa kot zaveznica v Natu in članica EU ostaja trdno zavezana krepitvi strateškega partnerstva med EU in ZDA, je Mirošič še dejal na sprejemu, ki se ga je udeležil tudi republikanski kongresnik slovenskega rodu Paul Gosar iz Arizone.

Gosar, ki ga je nekdanji predsednik Borut Pahor leta 2019 odlikoval z zlatim redom za zasluge za prispevek in sodelovanje pri krepitvi odnosov med državama, je čestital Slovencem za praznik in poudaril njihovo odpornost, delavnost ter ponos na lastno državo. "Slovenija je naredila ogromen napredek in je simbol miru, sodelovanja in naprednega mišljenja," je dejal Gosar in spomnil, da bodo ZDA prihodnje leto praznovale 250. obletnico neodvisnosti.

Namestnica pomočnika državnega sekretarja za evropske in evrazijske zadeve Sonata Coulter je pohvalila dobre odnose med Slovenijo in ZDA in posebej pozitivno ocenila napovedi o dvigu obrambnih izdatkov ter sodelovanje na področju energetike ter znanosti in tehnologij.

Poveljnica Nacionalne garde Kolorada, general majorka Laura L. Clellan pa je poudarila odlično sodelovanje s slovensko vojsko.

Proslavo z okrog 200 udeleženci, med katerimi so bili člani ameriške vlade, veleposlaniki, diplomati in ameriški Slovenci, je popestril nastop pripadnikov Orkestra Slovenske vojske, so še sporočili z veleposlaništva.

Dan državnosti bodo v prihodnjih dveh tednih proslavljali tudi Slovenci drugod po ZDA. V Clevelandu, kjer živi največ ameriških Slovencev, bo 17. junija potekal sprejem v Slovenskem narodnem domu, v Bethlehemu v Pensilvaniji pa bo 18. junija potekal tradicionalen dvig slovenske zastave pred mestno hišo.