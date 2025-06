Bi morala Slovenija za vstop Izraelcev v državo uvesti obvezen vprašalnik?

Slovenija ima kot članica EU in suverena država možnost določanja pogojev za vstop v državo, ki služijo zagotavljanju varnosti, javnega reda in uresničevanju ustavnih vrednot

Izraelske zastave na vladnih stavbah v Ljubljani v času tretje Janševe vlade

© Gašper Lešnik

Več nevladnih organizacij je danes pozvalo slovensko vlado ter zunanje in notranje ministrstvo, naj za Izraelce kot predpogoj za vstop v Slovenijo uvedejo izpolnitev vprašalnika o morebitnem sodelovanju pri mednarodnih hudodelstvih.

Kot pojasnjujejo organizacije, gre za ukrep, ki ga za pripadnike oboroženih in varnostnih sil pozna več držav, nedavno pa so ga za izraelske državljane zaradi nadaljevanja in stopnjevanja izraelskih mednarodnih hudodelstev na nezakonito okupiranih palestinskih ozemljih začele uporabljati avstralske oblasti.

Poudarili so, da ima Slovenija kot članica EU in suverena država možnost določanja pogojev za vstop v državo, ki služijo zagotavljanju varnosti, javnega reda in uresničevanju ustavnih vrednot.

Prepričani so, da nenadzorovan vstop na ozemlje Slovenije osebam, ki "so verjetno sodelovale pri izvrševanju mednarodnih hudodelstev, ni v slovenskem nacionalnem interesu in potencialno ogroža varnost". Pri tem so spomnili, da morajo po izraelski zakonodaji načeloma vsi Izraelci opraviti obvezno vojaško služenje.

Slovenija mora po njihovem prepričanju poskrbeti, da pristojni organi vedo, ali so na njenem ozemlju morebitni izvrševalci mednarodnih hudodelstev, hkrati pa mora tudi jasno sporočati svojo podporo mednarodnemu sodstvu in preprečevanju nekaznovanosti za najhujša hudodelstva.

Pod poziv so se podpisale organizacije Pekarna Magdalenske mreže, Gibanje za pravice Palestincev, društvo Organizacija za participatorno družbo, Zavod za kulturo raznolikosti Open ter PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja.

Ob tem so organizacije pripravile tudi predlog vprašalnika za izraelske državljane, ki bi ga ti morali izpolniti ob vstopu v državo.