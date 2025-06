Anketa / Logar in Prebilič ne bi bistveno zamajala podpore Svobodi in SDS

Demokrati Anžeta Logarja bi prejeli manj kot deset odstotkov podpore, stranka Vladimirja Prebiliča, ki je sicer še ni ustanovil, pa slabih šest odstotkov

Anže Logar, ko je bil še zvest član Janševe SDS

© Borut Krajnc

Anketa Mediane za Delo danes ugotavlja, da prihod stranke Demokrati Anžeta Logarja in ustanovitev stranke Vladimirja Prebiliča ne bi bistveno zamajali podpore stranki SDS in stranki Gibanje Svoboda. Prva glede na rezultate Delovega Barometra uživa 21,5-odstotno podporo, Gibanje Svoboda pa podpira 18,1 odstotka anketirancev.

Mediana je anketirance v zadnji raziskavi za Delo, ki jo je objavila danes, vprašala, katero stranko bi volili, če bi poleg dosedanjih nastopile tudi nove. Največ vprašanih, to je 15,4 odstotka, bi izbralo SDS. Temu sledi Gibanje Svoboda s 14,1 odstotka, Demokrati Anžeta Logarja sledijo z 9,6 odstotka, stranka Vladimirja Prebiliča, ki je sicer še ni ustanovil, pa 5,8 odstotka. Sledi Resni.ca s 4,5 odstotka. SD bi dosegla štiri odstotke, Levica 3,6 odstotka, NSi pa 3,3 odstotka.

Vesno bi izbralo 3,1 odstotka vprašanih, Piratsko stranko 2,7 odstotka, SNS 2,1 odstotka, stranko Mihe Kordiša Mi, socialisti 1,5 odstotka, SLS 1,5 odstotka, stranko Marka Lotriča Fokus 1,5 odstotka, stranko Zeleni Slovenije pa 1,1 odstotka.

Analiza podatkov z rezultati merjenj podpore le starim strankam kaže, da tako Logar kot Prebilič največ podpore pridobivata iz tabora neopredeljenih, danes navaja Delo.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je to raziskavo opravil med 2. in 6. junijem. V njej je sodelovalo 715 ljudi.

Rezultati Delovega Barometra, ki jih je Delo objavilo v ponedeljek, pa so pokazali, da ima največ podpore, to je 21,5 odstotka, stranka SDS (maja 21). Sledi Gibanje Svoboda z 18,1 odstotka podpore (maja 17,7 odstotka), SD s petodstotno podporo (maja 4,8), Levica s 4,6 odstotka (maja 3,9 odstotka). NSi podpira 4,4 odstotka vprašanih (maja štiri), Resni.co štirje odstotki (maja 4,1), Demokrate 3,7 odstotka (maja 3), SNS 2,4 odstotka (maja 2,3), Piratsko stranko 1,9 odstotka (maja 1,3), Vesno 1,8 odstotka (maja 2,5) in SLS 1,4 odstotka (maja 1,5).

Neopredeljenih je 22,1 odstotka vprašanih (maja 20,5 odstotka). Nobene stranke ne bi izbralo 4,7 odstotka sodelujočih v anketi, 3,5 odstotka pa jih na vprašanje o izbiri na naslednjih volitvah ni želelo odgovoriti.

Delo vlade je negativno ali zelo negativno ocenilo 45,4 odstotka vprašanih, pozitivno ali zelo pozitivno pa 21,5 odstotka. Kot srednje ga je ocenilo 29,8 odstotka. Delo DZ je medtem kot negativno ali zelo negativno ocenilo 40,9 odstotka vprašanih, kot pozitivno ali zelo pozitivno 18,8 odstotka, kot srednje pa 34 odstotkov.

Med politiki še vedno najbolj priljubljena Nataša Pirc Musar

Na barometru priljubljenosti je na prvem mestu predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo pa predsednik SD Matjaž Han, evropski poslanec Vladimir Prebilič, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik Demokratov Anže Logar. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na 15. mestu. Koordinatorica Levice Asta Vrečko, ki se ji je podpora v primerjavi z majem najbolj znižala, je na 17. mestu, predsednik SDS Janez Janša na 18., predsednik NSi Matej Tonin pa na 19. mestu. Na zadnjem mestu je ljubljanski župan Zoran Janković.

Mediana je raziskavo za Delov Barometer izvedla med 2. in 5. junijem, sodelovalo pa je 715 ljudi.