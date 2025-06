»Ta ukrep Avstrije je za Slovenijo nedopusten«

Zmanjšanje sredstev za slovensko manjšino v Avstriji

Strpna ves, naselje na avstrijskem Koroškem v občini Globasnica

© Denis Sarkić

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je mudil na avstrijskem Koroškem, kjer je med drugim v Celovcu s krovnimi organizacijami slovenske narodne skupnosti razpravljal o ključnih manjšinskih vprašanjih. Ob tem je kot nedopustno označil načrtovano zmanjšanje sredstev za narodne skupnosti s strani vlade na Dunaju.

Arčon je sestanek s krovnimi organizacijami slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem označil kot produktiven, so sporočili z vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Izrazil je željo, da bi nova avstrijska koalicija uresničila obljubo prejšnje vlade v zvezi z dvojezičnim sodstvom, ob tem pa izrazil nestrinjanje z načrtovanim zmanjšanjem sredstev za narodne skupnosti s strani zvezne vlade. "Tako krovnim organizacijam kot Vladi Republike Slovenije se zdi takšen ukrep nedopusten," so zapisali pri uradu.

Matej Arčon,

minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

"Narodne skupnosti so nedvomno bogastvo vsake države, odnos do njih pa kaže na veličino vsakega naroda. Glede na to, da letos obeležujemo 70. obletnico podpisa avstrijske državne pogodbe, je takšen ukrep za našo narodno manjšino še posebej velik udarec," je poudaril minister.

Minister je sicer opravil še niz srečanj, med drugim se je udeležil slavnostnega odprtja tretje skupine jasli pod okriljem Mohorjeve družbe, obiskal dvojezični vrtec v Borovljah, pozdravil udeleženke konference Ženske v sodobnem gospodarstvu in se udeležil sprejema generalnega konzulata Slovenije v Celovcu ob dnevu državnosti.