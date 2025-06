Minister Poklukar / »Dogodek, ki se je zgodil v Avstriji, se lahko zgodi tudi v Sloveniji«

Po mnenju ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja se sicer stopnja ogroženosti v Sloveniji ni spremenila in ostaja na srednji ravni

Boštjan Poklukar, minister na notranje zadeve

© Borut Krajnc

Notranji minister Boštjan Poklukar je izrazil obžalovanje ob današnjem strelskem napadu na srednji šoli v avstrijskem Gradcu. Kot je povedal, je avstrijskemu kolegu Gerhardu Karnerju izrazil sožalje in mu ponudil pomoč, če bi jo potrebovali. Stopnja ogroženosti se v Sloveniji ni spremenila in ostaja na srednji ravni, je pojasnil.

Kot je dejal Poklukar, so na ministrstvu novico o današnjem streljanju na srednji šoli v Gradcu sprejeli z veliko žalostjo in tudi sam je "osebno izredno prizadet, saj gre zares za veliko tragedijo, za življenja mladih ljudi".

Takoj so organizirali operativni sestanek z vodstvom policije ter ocenili tveganje in grožnje za slovenski izobraževalni sistem, vrtce, šole, visoke šole in fakultete. V stiku je bil tudi z ministrom za vzgojo in izobraževanje Vinkom Logajem in ministrom za visoko šolstvo Igorjem Papičem, ki sta ga obvestila, da dogajanje in razmere v izobraževalnem sistemu bolj budno spremljajo. "Dogodek, ki se je zgodil v Avstriji in je vsega obžalovanja vreden, se lahko zgodi tudi v Sloveniji. Slovenija ni imuna na tovrstne dogodke," je pojasnil Poklukar.

Na vprašanje, ali se je ocena ogroženosti v Sloveniji zaradi tega dogodka kaj spremenila, pa je odgovoril, da ne in da ostaja na srednji ravni.

Zaključek šolskega leta je po njegovih besedah že tako stresen za otroke. Starše, skrbnike, tudi učitelje in profesorje je pozval, naj spremljajo učence in dijake, nenazadnje tudi študente, se z njimi pogovarjajo in poskušajo pravočasno opaziti kakršne koli odklone v njihovem vedenju ali potencialno nasilno ravnanje. Zaveda se, da to ni enostavno, pa vendar gre njegovo priporočilo staršem in skrbnikom, "da kdaj pa kdaj pogledajo v šolsko torbo otrokom in dijakom, ki gredo v šolo".

Po Poklukarjevih besedah se slovenska policija sicer na tovrstne dogodke pripravlja že več let, skupaj z osnovnimi in srednjimi šolami potekajo različne vaje in usposabljanja. Zadnja taka vaja je bila čez vikend na Škofljici, kjer so policija, šole in lokalna skupnost ter vse pristojne službe preverile svoje usposobljenost in znanje na tem področju. Lani so izboljšali tudi protokol obveščanja med policijo in vrtci ter šolami, prav tako so podpisali protokol z visokošolskimi ustanovami.

Ob tem je minister opozoril, da se glede dogodka v Gradcu pojavlja veliko dezinformacij ter lažni profili na družbenih omrežjih. Zato je vse pozval, da sledijo uveljavljenim medijskim kanalom, ki objektivno poročajo, da ne bi po nepotrebnem prišlo do dodatnega nemira.