ZDA še vedno ščitijo Izrael / »Naše partnerje opozarjamo, naj ne pozabijo, kdo je pravi sovražnik«

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v imenu ZDA obsodil sankcije proti ministroma izraelske vlade, ki so jih uvedle Velika Britanija, Kanada, Nova Zelandija in Norveška, ter pozval k njihovem umiku in podpori Izraelu

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v torek v imenu ZDA obsodil sankcije proti ministroma izraelske vlade, ki so jih uvedle Velika Britanija, Kanada, Nova Zelandija in Norveška, ter pozval k njihovem umiku in podpori Izraelu.

"Te sankcije ne pomagajo k napredku prizadevanj pod vodstvom ZDA za premirje, vrnitev talcev in konec vojne. Zavračamo vsa izenačevanja - Hamas je teroristična organizacija, ki je zagrešila neizrekljiva grozodejstva, še naprej zadržuje civilne talce in prebivalcem Gaze onemogoča mirno življenje. Naše partnerje opozarjamo, naj ne pozabijo, kdo je pravi sovražnik," je sporočil Rubio.

Omenjene zahodne države so v torek sprejele sankcije proti ministroma izraelske vlade Itamarju Ben-Gviru in Bezalelu Smotriču zaradi spodbujanja nasilja nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu, ne pa tudi Gazi.

Skupina držav je ob tem ponovila svoje nasprotovanje širitvi naselbin, izraelsko vlado pa pozvala k boju proti nasilju naseljencev in obsodbi ekstremističnih izjav obeh ministrov.

Smotrič je poleg obrambnega ministra Izraela Kaca pobudnik načrta za 22 novih naselbin, ki ga je nedavno potrdil izraelski varnostni kabinet. Je tudi prebivalec ene izmed naselbin, ki so vse nezakonite po mednarodnem pravu.

