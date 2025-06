V Los Angelesu policijska ura od 20.00 do 6.00

Policijska ura bo zajemala 2,6 kvadratna kilometra veliko območje v središču mesta, ki ga je po ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa zavzela ameriška vojska

Županja Los Angelesa Karen Bass je v torek na novinarski konferenci dejala, da uvaja policijsko uro, ki bo do nadaljnjega trajala od 20. ure zvečer do 6. ure zjutraj. Zajemala bo le 2,6 kvadratna kilometra veliko območje v središču mesta, ki ga je po ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa zavzela ameriška vojska.

Bass je pojasnila, da je policijska ura potrebna za zaustavitev vandalizma in ropanja, ki ga izkoriščajo kriminalci v času protestov proti ukrepom Trumpove vlade proti priseljencem. Kot je dodala, so nasilneži do torka oropali najmanj 23 trgovin. Policijska ura ne velja za stanovalce središča mesta, novinarje, policiste, reševalce in brezdomce.

Trump je medtem v torek v govoru v vojaškem oporišču Fort Bragg protestnike označil za živali in tuje sovražnike. V govoru, ki bi moral biti namenjen 250. obletnici ameriške vojske, je napadal politične nasprotnike, medije in transspolne osebe, hvalil lastne politične zmage in grozil vsem, ki si bodo drznili zažgati ameriško zastavo.

Obljubil je vrnitev starih imen ameriških vojaških baz, ki so bile preimenovane v času prejšnje vlade Joeja Bidna. Posebna kongresna komisija je leta 2022 za oporišča, ki so nosila imena spornih generalov upornega ameriškega juga, predlagala nova imena, je poročala televizija CNN.

Zaradi dejavnosti zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) so v Los Angelesu konec prejšnjega tedna izbruhnili protesti, Trump pa je do torka odobril napotitev 4000 pripadnikov nacionalne garde in 700 marincev, čeprav sta mu Bass in guverner Kalifornije Gavin Newsom zagotovila, da to ni potrebno.

Newsom je Trumpa tudi tožil in zvezno sodišče je sinoči odredilo, da se lahko vojska uporablja le za zaščito zveznih objektov. Vendar pa so pripadniki nacionalne garde v torek pred sodnim ukazom že spremljali agente Ice pri aretacijah priseljencev po mestu, poroča televizija NBC.

Šef policije Los Angelesa Jim McDonnell je na novinarski konferenci z županjo dejal, da so v torek aretirali okrog 200 ljudi, od sobote pa skupaj 378. Večinoma zaradi neupoštevanja policijskega ukaza naj se umaknejo z določenega območja. Nekaj aretacij je bilo tudi zaradi nasilja.

Protesti proti Trumpovi politiki do priseljencev so se razširili tudi na druga večja ameriška mesta od zahodne do vzhodne obale, Ice pa za nekaj večjih mest pripravlja posebne enote za odziv (SRT), poroča NBC.

Voditeljica poslanske skupine temnopoltih v predstavniškem domu ameriškega kongresa Yvette Clark iz New Yorka je opozorila, da je Trump s svojimi ukrepi prekoračil mejo razuma in ga obtožila razpihovanja nasilja. Dodala je, da si zaradi tega zasluži ustavno obtožbo, poroča NBC.

