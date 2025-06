Greta prispela domov / »To je še ena namerna kršitev pravic, ki jih izvaja Izrael«

Švedska aktivistka Greta Thunberg se je po izgonu iz Izraela Francije vrnila v domovino

Švedska aktivistka Greta Thunberg se je po izgonu iz Izraela v torek zvečer prek Francije vrnila v domovino. Izrael je obtožila ugrabitve jadrnice z aktivisti in simbolično količino pomoči za Gazo, ki jo je vojska v mednarodnih vodah prestregla v ponedeljek.

Po besedah 22-letnice je izraelska vojska ladjo ugrabila in 12 aktivistov iz sedmih držav proti njihovi volji odpeljala v Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je še ena namerna kršitev pravic, ki se dodaja na seznam neštetih drugih kršitev, ki jih izvaja Izrael," je dejala na pariškem letališču Charles de Gaulle, rekoč da s kolegi ni storila ničesar narobe.

Ob prihodu v Stockholm je nato na vprašanje, ali jo je bilo med vkrcanjem izraelskih vojakov na jadrnico strah, odgovorila, da se bolj boji molka ljudi, medtem ko se v Gazi poteka genocid.

Izrael je v nedeljo napovedal, da jadrnici Madleen, ki je iz Sicilije proti Gazi izplula 1. junija, ne bo dovolil priti do enklave.

Aktivisti so z akcijo hoteli opozoriti na razsežnost humanitarne krize in izraelsko ravnanje na območju, izraelske oblasti pa so jo označile za promocijski podvig, ki da koristi Hamasu, in napovedale izgon aktivistov.

Med temi je sicer tudi evropska poslanska palestinskega porekla Rima Hassan, ki je skupaj s sedmimi kolegi z ladje zavrnila prostovoljni odhod iz Izraela.

_LLkZ4kxQyA