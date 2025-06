»Trump se vede kot tiran in ne kot predsednik«

Ameriški zvezni sodnik Charles Breyer je izdal začasno omejitev namestitve vojaških enot v mestu Los Angeles za zaščito zveznih zgradb

Ameriški zvezni sodnik Charles Breyer je v torek, nekaj ur po prošnji zvezne države Kalifornije, izdal začasno omejitev namestitve vojaških enot v mestu Los Angeles za zaščito zveznih zgradb, poročajo ameriški mediji.

Kalifornija je v dopolnitvi ponedeljkove tožbe proti ukazu predsednika ZDA Donalda Trumpa o napotitvi pripadnikov nacionalne garde in marincev v Los Angeles v torek zaprosila za takojšnjo začasno blokado Trumpovega ukaza, dokler traja tožba.

Zvezni sodnik v San Franciscu Breyer je prošnjo deloma uslišal z omejitvijo delovanja vojske le na zaščito zveznih objektov v Los Angelesu, na kar se bo Trumpova vlada najverjetneje pritožila, poroča televizija ABC.

Pravosodni minister Kalifornije Rob Bonta je v torek Breyerja prosil, naj nemudoma izda začasno odredbo o prepovedi Trumpovih ukrepov, preden bodo povzročili takojšnjo in nepopravljivo škodo, je poročala televizija CNBC.

"Trumpova napotitev marincev in nacionalne garde predstavlja neposredno škodo državni suverenosti, državi jemlje življenjsko pomembne vire, stopnjuje napetosti in spodbuja državljanske nemire," trdi tožba.

"Pošiljanje izurjenih vojaških enot na ulice je brez primere in ogroža samo jedro naše demokracije. Donald Trump se vede kot tiran in ne kot predsednik. Sodišče prosimo, da nemudoma prepreči ta nezakonita dejanja," je izjavil guverner Gavin Newsom.

Nemiri v Los Angelesu so izbruhnili konec tedna, potem ko je Trump izdal ukaz o napotitvi 2000 pripadnikov nacionalne garde v mestu, da zaščitijo agente Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki lovijo priseljence. Pred tem so potekali protesti pred zveznim zaporom zaradi aretacije sindikalnega voditelja.

Guverner Newsom in županja Los Angelesa Karen Bass vztrajata, da je bil položaj do Trumpovega vpletanja pod nadzorom.

"Poglejte, če se zdaj ne bi vključili, bi Los Angeles gorel, tako kot je gorel pred nekaj meseci," pa je v torek novinarjem v Ovalni pisarni zatrdil Trump, pri čemer je mislil na uničujoče požare, ki so v začetku leta zajeli več delov mesta.

"Los Angeles bi zdaj gorel, mi pa ga imamo v odlični formi," je dejal Trump, njegov obrambni minister Pete Hegseth pa je pred tem v kongresu zatrdil, da so vojake poslali, da agentom Ice omogočijo delo.

