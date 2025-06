Srbija in Kosovo brez napredka

Srbija in Kosovo v novem krogu pogovorov v okviru dialoga o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, ki je potekal v torek v Bruslju, nista dosegla napredka. To je bilo prvo srečanje na ravni glavnih pogajalcev od decembra lani, naslednje pa bo po napovedih potekalo v začetku julija, poročajo srbski in kosovski mediji.

Srbski in kosovski pogajalec, Petar Petković in Besnik Bislimi, sta se v Bruslju v torek skupaj in ločeno sestala s posebnim predstavnikom Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino Petro Soerensenom.

Petković je po srečanju sporočil, da je srbska stran vztrajala pri vzpostavitvi skupnosti srbskih občin, zmanjšanju napetosti in koncu "pregona srbskega naroda", poroča portal Kosovo Online. "Ko govorimo o deeskalaciji, sem še enkrat zelo jasno in odločno govoril o terorju Albina Kurtija nad srbskim narodom na Kosovu, zlasti na severu," je dodal.

Kosovske oblasti pod vodstvom premierja Albina Kurtija so v minulih mesecih na severu države, kjer živi večinoma srbsko prebivalstvo, zaprle več institucij, ki so delovale v srbskem sistemu, pred tem pa so ukinile tudi srbski dinar. V Beogradu te poteze označujejo kot poskus pregona Srbov s Kosova.

Bislimi je po srečanju medtem sporočil, da so predstavili svoje ideje o tem, kako lahko zagotovijo izvajanje osnovnega sporazuma, a da strani nista dosegli popolnega dogovora. Ocenil je tudi, da ima Soerensen jasno vizijo glede nadaljnjih korakov, vendar je za konkretne rezultate še prezgodaj, še poroča Kosovo Online.

Pogovori na ravni glavnih pogajalcev se bodo po besedah Petkovića nadaljevali v začetku julija, pred tem pa bodo člani Soerensenove ekipe obiskali Beograd in Prištino.

Glavna pogajalca Srbije in Kosova sta se v Bruslju v okviru dialoga nazadnje srečala decembra lani, ko sta dosegla dogovor o uveljavitvi izjave o pogrešanih osebah. To je bilo tudi njuno zadnje srečanje s tedanjim posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom pred iztekom njegovega mandata.

Dialog med Kosovom in Srbijo pod okriljem EU poteka od leta 2011, leta 2013 pa sta strani v Bruslju sklenili sporazum o normalizaciji odnosov. V začetku leta 2023 sta strani nato v Ohridu v okviru dialoga sklenili dogovor o poti k normalizaciji odnosov, a svojih zavez ne izvaja ne Beograd ne Priština.