Musk / »Obžalujem nekatere svoje objave o Trumpu. Šle so predaleč.«

Milijarder Elon Musk je izjavil, da obžaluje nekatere svoje kritike, ki jih je v preteklih dneh namenil ameriškemu predsedniku, potem ko sta se javno sprla

Milijarder Elon Musk je danes izjavil, da obžaluje nekatere svoje kritike, ki jih je v preteklih dneh namenil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, potem ko sta se prejšnji teden javno sprla. Dodal je, da je pri nekaterih kritikah šel predaleč.

"Obžalujem nekatere svoje objave o predsedniku Donaldu Trumpu prejšnji teden. Šle so predaleč," je na svojem družbenem omrežju X zapisal Musk.

Milijarder je obžalovanje izrazil le nekaj dni po tem, ko mu je Trump zagrozil z "resnimi posledicami", če bo skušal kaznovati republikance, ki bodo glasovali za njegov predlog proračunske zakonodaje v kongresu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanja politična zaveznika sta se prejšnji teden zapletla v ogorčeno izmenjavo obtožb in žalitev na družbenih omrežjih, pri čemer je predsednik ZDA namignil na možnost odpovedi vladnih pogodb za Muskova podjetja in na Truth Social zatrdil, da je Musk "preprosto ponorel". Musk pa mu je vrnil s plazom groženj in celo namignil na potrebo po ustavni obtožbi.

Spor se je začel z Muskovimi kritikami predloga proračunske zakonodaje, ki bo po njegovem mnenju povečal proračunski primanjkljaj in javni dolg.