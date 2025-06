»Borut Pahor je bil že od nekdaj proameriški politik«

KOMENTAR DNEVA

"To je najbrž prvi genocid oziroma dejanja z genocidnimi elementi, ki ga gledamo v živo. Ta intervencija nekdanjega predsednika v to razpravo ni presenetljiva niti njegova stališča, saj je Borut Pahor proameriški politik. Celoten fenomen, ki se je okrog predsednika in okrog njegovega intervjuja razvil, je pa nekaj novega."

"Po koncu drugega predsedniškega mandata, ko se je Pahor še oziral za nekaterimi funkcijami tudi v mednarodni skupnosti, očitno ni bilo dovolj posluha ne v mednarodnem političnem okolju ne v sedanji vladi, da bi ga parkirali na kak položaj, ki bi morda zadovoljil njegov politični ego. "Tukaj je morda nastala tudi manjša zamera do nekdanjih političnih sopotnikov. Zanimivo, da je Pahor ob začetku svojega prvega mandata razglasil, da ni moralna avtoriteta, zdaj pa razlaga, da je vplivnež, podjetnik, zasebnik, a velika večina stvari, ki jih počne ta trenutek, ima zelo močne politične učinke, daje politične izjave. Zato Pahor ne more biti nepolitik, četudi v funkciji ambasadorja določenih izdelkov ali zasebnika, ki organizira odmevne mednarodne politične konference."

(Matija Stepišnik, odgovorni urednik Večera, o spornih izjavah nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja, ki je v intervjuju za TV Slovenija izjavil, da to, kar se dogaja v Gazi, ne bi označil za genocid; v podkastu Umetnost možnega na MMC RTV Slovenija)