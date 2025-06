Med policijsko uro več aretacij

Od Los Angelesa do New Yorka

Losangeleška policija je od torkove uvedbe policijske ure v središču mesta aretirala več ljudi, ki so se kljub ukrepu odločili nadaljevati proteste zoper vladne ukrepe proti priseljencem. Ti so v torek potekali tudi v New Yorku, danes pa se med drugim obetajo v San Antoniu, zato se je guverner Teksasa odločil mobilizirati nacionalno gardo.

Županja Los Angelesa Karen Bass je uvedbo policijske ure upravičila z besedami, da je ta potrebna za "zaustavitev vandalizma in ropanja", ki da se je v času protestov razpaslo. Ukrep zajema le 2,6 kvadratnih kilometrov veliko območje v središču mesta.

Časnik Los Angeles Times ob sklicevanju na podatke policije poroča, da so organi pregona zaradi suma kršitve policijske ure do torka zvečer aretirali 25 ljudi. Od sobote so sicer med protesti prijeli že več kot 370 oseb, večinoma zaradi neupoštevanja ukazov o umiku z določenega območja, nekaj pa zaradi nasilja.

Protesti so se medtem razširili tudi v nekatera druga ameriška mesta, med njimi v New York, kjer se je na ulice v torek podalo na tisoče ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Brez sovraštva, brez strahu, priseljenci so dobrodošli tu."



Protestniki v New Yorku

"Brez sovraštva, brez strahu, priseljenci so dobrodošli tu," so skandirali protestniki. Mnogi od njih so nosili transparente z napisi proti zvezni službi za priseljevanje in carine (Ice).

Protesti se danes med drugim obetajo v San Antoniu. Guverner Greg Abbott se je zato odločil po zvezni državi razporediti nacionalno gardo, ki da bo zagotovila red in mir. "Mirni protesti so zakoniti. Poškodovanje ljudi ali lastnine je nezakonito in bo vodilo do aretacije," je zapisal na družbenem omrežju X.

Pred tem je nacionalno gardo in marince v Los Angeles napotil predsednik ZDA Donald Trump, rekoč da bo vojska končala brezvladje v mestu zaradi izgredov med protesti. Tako županja Bass kot guverner Kalifornije Gavin Newsom sta mu sicer zagotovila, da napotitev vojske ni potrebna.

Zaradi ukaza je Newsom proti Trumpu vložil tudi tožbo. Zvezni sodnik je nato v torek začasno omejil namestitev vojakov v Los Angelesu na zaščito zveznih objektov.

Rw5hYtQWcRc

RKURHr-MNDM