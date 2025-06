Naslovnica nove Mladine / PODPIŠI PETICIJO, USTAVIMO GENOCID!

Suspendirajmo trgovinski sporazum med EU in Izraelom

V petek, 13. junija, izide nova Mladina! V 24. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, opozarjamo, da je potrebno suspendirati trgovinski sporazum med EU in Izraelom. Podpišite peticijo in ustavite genocid!

Tokratna naslovnica je skupno delo Inštituta 8. marec, Grupe Ee in Mladine.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

