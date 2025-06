Prepoved družbenih medijev za otroke, mlajše od 15 let

Francija je poleg Španije in Grčije ena vodilnih držav, ki si za omejitve na tem področju zaradi negativnih učinkov na duševno zdravje otrok prizadevajo na ravni EU

Francija je po smrti učne pomočnice, ki jo je v torek zabodel 14-letni učenec, napovedala prepoved uporabe družbenih medijev za mlajše od 15 let. Če v kratkem ne bo napredka pri skupnem ukrepanju na ravni EU, bo Pariz to storil sam, je v torek zvečer napovedal predsednik države Emmanuel Macron.

Francijo je v torek pretresel umor 31-letne učne pomočnice v Nogentu na vzhodu države, kjer jo je med policijskim pregledovanjem šolskih torb zabodel 14-letni učenec. Oblasti so danes zanj podaljšale pridržanje. V četrtek ob dvanajstih se bodo žrtvi na šolah poklonili z minuto molka.

Po valu zgražanja in pozivih k ukrepanju s celotnega političnega spektra je francoska vlada že v torek napovedala, da bo prepovedala prodajo nožev mladoletnikom. Z ustreznim odlokom naj bi to uresničili že v naslednjih dveh tednih.

Premier Francois Bayrou je dejal, da bo to veljalo za vse nože, ki bi jih bilo mogoče uporabiti kot orožje. Macron pa je posebej izpostavil ukrepe proti spletni prodaji nožev, pri čemer naj bi bilo po novem potrebno preverjanje starosti kupcev. "15-letnik ne bo več mogel kupiti noža na spletu. To pomeni, da bomo uvedli velike finančne kazni in prepovedi," je sporočil.

Kasneje je Macron napovedal še ukrepanje glede družbenih omrežij. "Predlagam prepoved družbenih medijev za otroke, mlajše od 15 let," je v torek zvečer zapisal na omrežju X. "Platforme morajo biti zmožne preveriti starost. Storimo to," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Francija je sicer poleg Španije in Grčije ena vodilnih držav, ki si za omejitve na tem področju zaradi negativnih učinkov na duševno zdravje otrok prizadevajo na ravni EU. Če v nekaj mesecih ne bo napredka, bo Francija ukrepala sama, je v torek napovedal Macron. "Ne moremo čakati," je dejal za televizijo France 2.

Francija je bila v zadnjih letih priča več napadom učencev na učitelje in druge učence. Marca letos je policija v državi zaradi možnosti prenašanja nožev ali drugega orožja začela izvajati naključne preglede šolskih torb v šolah in njihovi okolici.