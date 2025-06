»O Gazi danes govorijo vsi, medtem ko glasu od samih ljudi v Gazi ne slišimo«

IZJAVA DNEVA

"O Gazi danes govorijo vsi, medtem ko glasu od samih ljudi v Gazi ne slišimo. Čutil sem, da je nekaj strašno narobe s tem. Ljudje, ki doživljajo genocid, bi morali imeti vsaj priložnost, da spregovorijo in povedo, kako oni doživljajo to fazo zgodovine."

(Palestinski knjigarnar in založnik Mahmud Muna o tem, da v poročanju in govoru o Gazi manjka nekaj ključnega – Gaza sama; via Dnevnik)