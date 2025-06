»Živimo v državah, ki jih oblasti vodijo, kot bi šlo za mafijska podjetja«

Festival Spider bo potekal od 18. do 21. junija

ZOO / Thomes Hauert: Efeu

© Bart-Grietens

V Plečnikovem avditoriju v parku Tivolibo od 18. do 21. junija potekal Festival Spider, na katerem plesne izraze združujejo z radikalnimi pogovori. V društvu Pekinpah so letošnjo izdajo zasnovali na temo družbene hipnoze, na njej pa bo nastopilo več kot 30 izvajalcev iz različnih držav.

"Spider letos preizprašuje naše splošno stanje hipnotiziranosti, ki jo spodbujajo prenasičenost z informacijami in izjemno antagonistično digitalno okolje. Živimo v zmesi genocidov in avtoritarne neotradicionalizacije družbe, živimo v državah, ki jih oblasti vodijo, kot bi šlo za mafijska podjetja, soočamo se z revizionističnim zgodovinjenjem in imperialističnimi boji za ekonomsko prevlado, vračamo se k najbolj uničujočim političnim sistemom, sredi tega pa smo vpeti v svoje individualne bitke. V točno teh razmerah se Spider obrača k plesu kot izjemni umetniški praksi," je zapisal umetniški vodja festivala Matej Kejžar.

Hipnozo so na festivalu povezali s telesom kot glavnim "orodjem" plesa. Telo je repetitivno gibanje, ta repeticija je zelo podobna plesu, že sama repeticija pa je hipnotična, je prepričan umetniški vodja festivala Matej Kejžar. Kot je povedal, so v program uvrstili dela, ki združujejo prvine, ki so se že zgodile, s tistimi, ki se dogajajo danes pod nekimi drugačnimi pogoji.

Ta spoj bodo prikazali že prvi dan festivala, ki ga bosta uvedla Jurij Konjar in Kaja Draksler z Variacijami na Gooldberga, temu pa bosta sledila Lisa Vereertbrugghen in Nino de Elche. Prva bo predstavila zmes folklore in plesa na techno glasbo in drugi klasični flamenko s techno vložki.

Na drugem festivalskem dnevu bodo nastopili pretežno umetniki iz držav vzhodne Evrope. Med nastopajočimi bodo Igor Šiško, Laima Jaunzema in Anne Teresa de Keersmaeker. Kot je izpostavil Kejžar, je za njihove izraze in predstave značilno, da je mogoče hitro prepoznati koreografske procese in šole. To pa ne velja za performerja iz Amsterdama Jakoba Wittkowskega, ki bo nastopil z delom Kačji pastir.

Tretji dan festivala bosta med drugim nastopila Georgia Vardarou in Thomas Hauert, za zaključek pa bo poskrbela skupina Jimmy Barka Experience. Festival se bo četrti dan nadaljeval še na gradu Kodeljevo z DJ nastopi in predstavitvijo delavnice Keitha Hennessyja. Tudi ostale dneve ga bodo spremljale didžejke oziroma sveža imena lokalne klubske scene, kot so Estera, Anasta, Lottie in maša.

Del festivala, katerega ambasadorka je plesalka Leja Jurišić, bosta še radikalna pogovora, na katerih bodo o trenutnem stanju družbe v primerjavi s preteklostjo po izboru filozofinje Bare Kolenc razmišljali gosti, ki se udejstvujejo na različnih področjih, od fizike do poezije.