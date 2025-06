Večina Američanov nasprotuje Trumpu

Ameriškemu predsedniku pada podpora

Predsednik ZDA Donald Trump od sredine marca v večini anket nima podpore večine Američanov pri vseh glavnih političnih vprašanjih. Zadnja anketa univerze Quinnipiac ugotavlja, da mu je podpora padla tudi glede ostrejše politike do priseljencev, na področju katere ga je doslej podpirala večina. Večina je nezadovoljna tudi z gospodarskimi ukrepi.

Trumpovo delo na področju priseljevanja podpira 43 odstotkov, nasprotuje pa 54 odstotkov Američanov. Politiko izgonov podpira 40 odstotkov, nasprotuje pa ji 56 odstotkov.

V sredo objavljena anketa zasebne univerze v Connecticutu ugotavlja, da Trumpov t. i. Velik in čudovit predlog zakona o proračunu za leto 2026 in davčnih olajšavah, ki vsebuje tudi zmanjšanje sredstev za zdravstvo revnejših, podpira le 27 odstotkov Američanov.

Podpira ga 67 odstotkov republikancev, 20 odstotkov neodvisnih in le dva odstotka demokratov. Zmanjšanje sredstev za zdravstveno zavarovanje podpira le deset odstotkov Američanov.

Podpora Trumpovemu delu na splošno je padla na 38 odstotkov, ne podpira pa ga 54 odstotkov Američanov. Republikanci ostajajo neomajni, saj je Trumpovo delo v aprilski anketi univerze Quinnipiac podpiralo 88 odstotkov članov njegove stranke, kar je enako kot v sedanji anketi.

Okrog 51 odstotkov Američanov meni, da je gospodarstvo pod Trumpom slabše, le 28 odstotkov pa jih meni, da se je izboljšalo. Gospodarstvo velja kot glavni razlog za Trumpovo zmago na lanskoletnih volitvah, sam pa je z grožnjami globalne trgovinske vojne močno zamajal svetovne trge.

Njegovo zunanjetrgovinsko-carinsko politiko podpira 38 odstotkov, nasprotuje pa ji 57 odstotkov Američanov.

Odnos do vojne v Ukrajini, kjer so ZDA Kijevu odrekle brezpogojno podporo, zagovarja 34 odstotkov, nasprotuje pa mu 57 odstotkov. Politiki vlade do Izraela, ki je v zadnjih mesecih še zaostril obleganje Gaze, nasprotuje 52 odstotkov, podpira pa jo 35 odstotkov Američanov.