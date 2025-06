Bo NSi podprl kadidatko za varuhinjo?

Dijana Možina Zupanc, namestnica varuha, potrebuje dvotretjinsko podporo v državnem zboru

Dijana Možina Zupanc, kandidatka za varuhinjo

© Varuh človekovih pravic

Kadidatka za varuhinjo človekovih pravic Dijana Možina Zupanc je prejela zeleno luč od mandatno-volilne komisije v državnem zboru, podpore na plenarni seji pa še nima zagotovljene, vse naj bi bilo odvisno od NSi.

Dijana Možina Zupanc je trenutno namestnica varuha človekovih pravic, predsednica Nataša Pirc Musar pa jo je predlagala za varuhinjo. Zanjo je glasovalo vseh devet koalicisjkih članov komisije, proti pa sta bila dva poslanca iz SDS. Na to mesto jo je Pirc Musar predlagala po več kot šestih krogih posvetovanj s poslanskimi skupinami, predstavnikoma narodnih skupnosti in nepovezanimi poslanci. Potrebne dvotretjinske poslanske podpore sicer še nima zagotovljene. Računa lahko na podporo koalicijskih poslancev in dveh predstavnikov manjšin, SDS je že na komisiji pokazal, da je proti, tako da bodo o njenem imenovanju na plenarni seji DZ odločali glasovi poslancev NSi.

Predsednica je prepričana, da Možina Zupanc, ki je nenazadnje za položaj namestnice varuha v tem sklicu že dobila dvotretjinsko podporo, izpolnjuje najvišje standarde. Doktorica prava deluje na področjih socialne varnosti, zdravstva, okolja, stanovanjske politike ter drugih družbenih in delovnopravnih zadev.

Možina Zupanc je namestnica varuha od 24. februarja 2023, pri dosedanjem delu pa "v ospredje vedno postavlja ljudi, naše pravice, naše dostojanstvo ter kakovost in blaginjo našega življenja. Pri tem ne razlikuje, ampak vključuje, ne ločuje, ampak povezuje", je v predstavitvi izpostavil generalni sekretar urada predsednice republike Jan Kovačič. Dodal je, da Možina Zupanc "izpolnjuje merila visoke strokovnosti, vodstvenih sposobnosti ter integritete, poleg tega pa podrobno pozna delovanje te institucije ter ima vse potrebne strokovne in poklicne izkušnje, da bo poslanstvo varovanja naših neodtujljivih pravic izpolnjevala srčno, neodvisno, učinkovito in uspešno".

Prejšnjemu varuhu človekovih pravic Petru Svetini je mandat potekel 23. februarja 2025, od tedaj institucijo vodi namestnik varuha. Če bo Možina Zupanc imenovana za varuhinjo, ji bo prenehala funkcija namestnice varuha.

Tu sta se očitno Nataša Pric Musar in koalicija uspela zediniti okrog enega kandidata, pri guvernerju Banke Slovenije, ki prav tako potrebuje podporo dveh tretjin poslancev, še ni napredka. Koalicija vztraja pri svoji kandidatki Saši Jazbec, Pirc Musar pa je noče sprejeti.