»Nesramno in nedopustno varčevanje na račun zdravja in varnosti delavcev«

Sindikati pozivajo k zagotavljanju ustreznih pogojev dela v vročini

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90) delodajalce ob vse višjih temperaturah poziva, naj delavcem z ustreznimi ukrepi zagotovijo varno in zdravo delovno okolje. Med drugim naj zmanjšajo intenzivnost dela, skrajšajo delovni čas, uvedejo več odmorov ter zagotovijo osvežilne napitke in prezračevanje prostorov, so nanizali.

V KS 90 so v sporočilu za javnost izpostavili, da je ob preveliki izpostavljenosti toplotno neustreznemu delovnemu okolju za določeno delovno nalogo potrebnega več časa ali pa mora biti več delavcev dodeljenih isti delovni nalogi.

"Prav tako se dela ne more izvajati tako dolgo ali tako intenzivno kot v toplotno ustreznem delovnem okolju, saj visoke temperature povzročajo tako večjo nepazljivost kot tudi večjo verjetnost delovnih nezgod. Še posebej so visoke temperature v delovnem okolju nevarne za zdravje in varnost starejših delavcev, kroničnih bolnikov, nosečnic, delavcev s čezmerno telesno težo ter delavcev, ki delo opravljajo na prostem," so poudarili.

Izpostavili so predvsem dejavnosti gostinstva in turizma, trgovine, kjer opažajo, da določeni delodajalci še vedno izrazito pretiravajo s pretiranim hlajenjem trgovin, gradbeništva, cestnega potniškega in tovornega prometa ter komunale.

Med drugim opozarjajo tudi na težave zaposlenih v industriji, "kjer se proizvodnja opravlja v starih in iztrošenih proizvodnih halah, ki so zelo slabo toplotno izolirane, poleg tega pa k dodatnemu ogrevanju zraka pripomorejo tudi veliko število delovnih strojev in naprav ter nenazadnje veliko število delavcev v premajhnem prostoru".

Delodajalcem predlagajo, da v času visokih temperatur zmanjšajo intenzivnost dela, premaknejo ali skrajšajo delovni čas, uvedejo več odmorov in prijaznejše tehnologije. Prav tako naj zagotovijo hladne cone, osvežilne napitke, prezračevanje prostorov, več pozornosti naj namenijo postavitvi in vzdrževanju klimatskih naprav in osebni varovalni opremi, so nanizali.

"Vedno znova opažamo nesramno in nedopustno varčevanje na račun zdravja in varnosti delavcev, ko delodajalci ne zagotavljajo osnovnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje in kjer tudi strokovni sodelavci s področij varnosti in zdravja pri delu ne opravijo svojega osnovnega poslanstva."



Sindikat KS 90

Pristojne državne organe so pozvali, naj s ciljanimi nenapovedanimi pregledi v poletnih mesecih pri delodajalcih preverjajo zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, še posebej v delovno intenzivnih dejavnostih, v katerih primanjkuje kadra. "Hkrati apeliramo na odločevalce, da zaostrijo delovno zakonodajo v smeri, da bo delavcem zagotavljala varno in zdravo delovno okolje brez izjem," so še poudarili.