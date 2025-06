Jedrska agencija obsoja Iran

Mednarodna agencija za jedrsko orožje (IAEA) v resoluciji obsoja Iran zaradi neizpolnjevanja obveznosti

Direktor jedrske agencije Rafael Mariano Grossi

© IAEA

Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko orožje (IAEA) je danes sprejel resolucijo, v kateri obsoja Iran zaradi neizpolnjevanja obveznosti. Teheran je v odzivu napovedal okrepitev bogatenja urana, poroča AFP. Izrael, kot druga jedrska sila na bližnjem vzhodu, pa sploh ni članica agencije in ni pod nadzorom.

Predlog resolucije, ki so ga pripravile ZDA, Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, je bil v 35-članskem svetu guvernerjev sprejet z 19 glasovi za. 11 držav se je glasovanja vzdržalo, Kitajska, Rusija in Burkina Faso pa so glasovale proti, so za AFP povedali diplomatski viri. Pri glasovanju zaradi nezadostnih finančnih prispevkov nista smela sodelovati Paragvaj in Venezuela.

V resoluciji pozivajo Iran, naj nemudoma preneha neizpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Prav tako globoko obžalujejo, da Teheran kljub večkratnim pozivom sveta in številnim ponujenim priložnostim ni v celoti sodeloval z agencijo.

V njej še poudarjajo, da IAEA ne more zagotoviti, da je iranski jedrski program izključno miroljuben, zaradi česar se pojavljajo vprašanja, ki so v pristojnosti Varnostnega sveta Združenih narodov, ki lahko pripravi sankcije.

Agencija ZN si že leta prizadeva pridobiti pojasnila o jedrskem materialu in opremi, ki sta bila najdena na neprijavljenih lokacijah in sta posledica neprijavljenih dejavnosti, ki so se izvajale do začetka leta 2000.

Teheran je v zadnjih mesecih tudi pospešil proizvodnjo urana, ki je skoraj primeren za izdelavo jedrskega orožja. Postopoma tako ni več upošteval obvez v okviru jedrskega sporazuma iz leta 2015, iz katerega so se sicer leta 2018 ZDA enostransko umaknile. Pogajanja o novem dogovoru potekajo.

Iran je danes v odzivu na resolucijo napovedal gradnjo še enega jedrskega objekta na tajni lokaciji in okrepitev bogatenja urana. V tovarni za bogatenje urana v Fordovu med drugim vse stroje za bogatenje prve generacije nadomeščajo z naprednimi stroji šeste generacije, so še sporočili iz iranskega zunanjega ministrstva in iranske jedrske organizacije.

Kritični so bili tudi do resolucije, saj da temelji na neutemeljenih obtožbah, ki so politično motivirane.

Izraelsko zunanje ministrstvo je danes v zapisu na družbenem omrežju X pozvalo mednarodno skupnost, naj se odločno odzove in Iranu prepreči razvoj jedrskega orožja. Prepričani so, da nespoštovanje obveznosti spodkopava svetovni režim neširjenja orožja in predstavljajo neposredno grožnjo regionalni in mednarodni varnosti in stabilnosti.

Izrael sicer splošno velja za edino bližnjevzhodno državo z jedrskim orožjem, česar pa tamkajšnji voditelji javno ne priznavajo. Izrael tudi ni podpisnik pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, zato IAEA nima vpogleda v njihove jedrske dejavnosti.

EU je medtem Iran pozvala k zadržanosti. "Iran pozivamo, naj ponovno vzpostavi polno sodelovanje z agencijo (IAEA) in v celoti izpolni svoje obveznosti," je povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije za zunanje zadeve Anouar El Anouni. "Iran pozivamo k zadržanosti in izogibanju vsakršnim korakom, ki bi še dodatno zaostrili razmere," je še dodal.