Izrael napadel Iran / Med ubitimi iranski jedrski znanstveniki in vojaški poveljniki

Zaradi povračilnih ukrepov je Izrael razglasil izredne razmere

Izrael je zgodaj davi izvedel napade na iransko jedrsko elektrarno in vojaške objekte, poroča tiskovna agencija AFP. Iranska državna televizija je poročala o eksplozijah v Teheranu, Izrael pa je ob napadih razglasil izredne razmere, ker pričakuje povračilne udarce.

"Po preventivnem udarcu države Izrael proti Iranu se v bližnji prihodnosti pričakuje raketni in brezpilotni napad na državo Izrael in njeno civilno prebivalstvo," je izjavil obrambni minister Israel Katz.

Ameriški predsednik Donald Trump je še v četrtek novinarjem v Beli hiši povedal, da si ne želi izraelskega napada na Iran, ker so blizu jedrskega dogovora. Kasneje pa je dejal, da do napada lahko pride vseeno.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je izjavil, da so jim izraelski državni uradniki sporočili, da so bili napadi potrebni za samoobrambo.

"Mi pri tem ne sodelujemo in naša glavna prednostna naloga je zaščita ameriških sil v regiji. Predsednik Trump in vlada sta sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito naših sil in ostajata v tesnem stiku z našimi regionalnimi partnerji. Naj bom jasen: Iran ne bi smel napadati ameriških interesov ali osebja," izjavo Rubia navaja televizija NBC.

Po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je bil napad usmerjen na glavni iranski objekt za bogatenje urana in jedrske znanstvenike, ki delajo na iranskem jedrskem programu, poroča NBC. "Naš cilj so bili vodilni iranski jedrski znanstveniki, ki delajo na iranski bombi. Udarili smo tudi po središču iranskega programa balističnih raket," je dejal Netanjahu.

Državni medij Islamske revolucionarne garde Tasnim je poročal, da bil v napadu na njen sedež v Teheranu ubit vrhovni poveljnik revolucionarne garde Hosein Salami. Prav tako so bili ubiti visoki častnik revolucionarne garde, general Golam Ali Rašid ter jedrska znanstvenika Ferejdun Abasi in Mehdi Tehranči.

"Naš cilj so bili vodilni iranski jedrski znanstveniki, ki delajo na iranski bombi. Udarili smo tudi po središču iranskega programa balističnih raket."



Benjamin Netanjahu,

izraelski premier

Izrael je začel resneje razmišljati o napadu na Iran, ko so se pogajanja med ZDA in Iranom približala predhodnemu sporazumu, ki je vključeval določbe o bogatenju urana, ki so po mnenju Izraela nesprejemljive.

"Obrambne sile so začele preventivno, natančno in kombinirano ofenzivo za napad na iranski jedrski program. V prvi fazi, ki je vključevala napade na več deset vojaških ciljev, vključno z jedrskimi cilji na različnih območjih Irana, je bilo uporabljenih več deset letalskih sil," je dejal Katz.

Izraelska vlada je sporočila, da orožje za množično uničevanje v rokah iranskega režima predstavlja eksistenčno grožnjo državi Izrael in širšemu svetu in da ni bilo druge izbire kot ukrep v obrambo svojih državljanov, kar da bo Izrael počel še naprej, ko bo to potrebno.

