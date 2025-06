Trump / »Zelo sem razočaran nad Rusijo in Ukrajino«

Donaldu Trumpu še vedno ni uspelo doseči mirovnega dogovora med Rusijo in Ukrajino, čeprav je že lani zagotavljal, da bo mir ob njegovem posredovanju dosežen še preden priseže na položaj predsednika ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je danes novinarjem v Beli hiši povedal, da je razočaran tako nad Rusijo kot Ukrajino, ker še nista dosegli mirovnega dogovora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trump je sicer že lani zagotavljal, da bo mir ob njegovem posredovanju dosežen še preden priseže na položaj predsednika ZDA.

"Zelo sem razočaran nad Rusijo, ampak sem razočaran tudi nad Ukrajino, ker menim, da bi se lahko sprejeli dogovori," je dejal Trump in navedel, da vsak teden v vojni umre 6000 ljudi.

Ukrajino je pred tremi leti napadla Rusija, ki ni pripravljena popuščati, vendar Trump odgovornost za vojno redno vali tudi na Ukrajino in na prejšnjo vlado demokratskega predsednika Joeja Bidna.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za ameriško televizijo ABC pred dnevi povedal, da ZDA Ukrajini več ne nameravajo zagotoviti sistemov za obrambo pred napadi z brezpilotnimi letalniki. Danes pa je Zelenski izjavil, da upa, da bo na vrhu držav GZ v Kanadi ta konec tedna uspel prepričati Trumpa naj zaostri sankcije proti Rusiji.

Odnos administracije do Ukrajine je v sredo sprožil ostre kritike nekaterih republikanskih senatorjev, ki so zasliševali obrambnega ministra Peta Hegsetha. Nekdanji vodja republikanske večine Mitch McConnell je zahteval odločnejšo opredelitev za napadeno stran in dejal, da je na kocki ugled ZDA v svetu.

Kritičen je bil tudi Trumpov prijatelj senator Lindsey Graham iz Južne Karoline, ki je vložil predlog zakona o 500-odstotnih carinah proti vsem državam, ki kupujejo rusko nafto in plin.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je medtem danes objavil čestitko Rusiji za nacionalni praznik in zapisal, da so ZDA zavezane podpori ruskemu ljudstvu pri njegovih težnjah za svetlejšo prihodnost. Ob tem je potrdil željo ZDA za konstruktivno sodelovanje z Rusijo pri prizadevanjih za trajen mir med Rusijo in Ukrajino.

"Washington je sedaj pripravljen rešiti probleme v bilateralnih odnosih," je čestitko Rubia pohvalil tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov, poroča AFP.