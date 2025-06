»Evropa poziva vse strani, naj se vzdržijo povračilnih ukrepov«

Evropa vse strani poziva k zadržanosti in umiritvi razmer, je v odzivu na današnji obsežni izraelski napad na Iran sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podobno sporočilo sta podala tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

"Poročila, ki prihajajo z Bližnjega vzhoda, so zelo zaskrbljujoča," je na omrežju X zapisala von der Leyen in poudarila, da so diplomatska prizadevanja zdaj nujna bolj kot kdajkoli prej.

"Evropa poziva vse strani, naj se maksimalno vzdržijo, nemudoma umirijo razmere in se vzdržijo povračilnih ukrepov," je dodala.

Podobno je na omrežju X zapisal Costa, ki je izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem. "Nadaljnjemu nevarnemu zaostrovanju se je treba izogniti, saj bi destabiliziralo celotno regijo. Pozivam k zadržanosti in diplomaciji," je dejal.

"Razmere na Bližnjem vzhodu so nevarne," pa je na omrežju X ocenila Kallas in vpletene pozvala, naj se izognejo nadaljnjemu zaostrovanju. "Diplomacija ostaja najboljša pot naprej in pripravljena sem podpreti vsa diplomatska prizadevanja za umiritev razmer," je dodala.

To so poudarili tudi kasneje na redni novinarski konferenci Evropske komisije, kjer so pojasnili, da je visoka zunanjepolitična predstavnica danes po telefonu govorila z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS), ki jo vodi Kallas, pa je tudi v stikih z iranskimi oblastmi, je povedal tiskovni predstavnik Anouar El Anouni.

Ali je bil prvi izraelski napad na Iran v skladu z mednarodnim pravom, medtem danes na komisiji v odgovorih na novinarska vprašanja niso želeli ocenjevati.

Glede varnosti diplomatskih uslužbencev EU v regiji Bližnjega vzhoda pa so pojasnili zgolj, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Ali to vključuje tudi evakuacijo uslužbencev, iz varnostnih razlogov niso želeli povedati.

K umiritvi napetosti in diplomaciji so po izraelskem napadu na Iran pozvali tudi v Londonu, Parizu in Berlinu. Da je umiritev ključna, je poudaril tudi generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, ki je obenem ocenil, da je bil napad enostransko dejanje Izraela.