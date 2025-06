Bodite tiho, ko otroci spijo, ne ko umirajo

Na demonstracijah za Gazo nepregledna množica ljudi

V Haagu se je v nedeljo na demonstracijah za Palestince v Gazi zbrala množica več deset tisoč ljudi, po ocenah organizatorjev kar 150.000. Zahtevali so, naj nizozemska vlada stori več za zaustavitev genocida v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Premier Dick Schoof jim je sporočil, da jih "vidijo in slišijo".

Človekoljubne organizacije, kot sta Amnesty International in Oxfam, so pripravile pohod skozi mesto vse do Mednarodnega sodišča za človekove pravice.

Mnogi protestniki so vihteli palestinske zastave, nekateri pa so vzklikali "Ustavite genocid!" Videti je bilo transparente z napisi "Ne glejte proč, naredite nekaj", "Ustavite nizozemsko sokrivdo" in "Bodite tiho, ko otroci spijo, ne ko umirajo".

Ena od organizacijskih skupin, Oxfam Novib, je ocenila, da se je pohoda udeležilo 150.000 ljudi. Nizozemska policija običajno ne daje ocen o udeležbi na demonstracijah.

"Več kot 150.000 ljudi, oblečenih v rdeče, in očitna večina nizozemskega prebivalstva, si želi konkretnih sankcij za ustavitev genocida v Gazi," je dejal direktor Oxfam Novib Michiel Servaes.

Ena od udeleženk protesta, 67-letna upokojenka, je za AFP dejala, da se mora dogajanje v Gazi končati. "To se mora ustaviti. Dovolj je dovolj. Ne morem več prenašati. Tukaj sem, ker mislim, da je to morda edino, kar lahko zdaj storiš kot nizozemski državljan, ampak to je nekaj, kar moraš storiti," je dodala.

