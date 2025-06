Trump / »Občutili boste vso moč ameriške vojske, če nas napadete«

Ameriški predsednik Donald Trump še vedno zanika, da so bile ZDA vpletene v izraelske napade na jedrske in obveščevalne objekte v Teheranu

Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu danes zagrozil, da bo občutil 'vso moč' ameriške vojske, če napade ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obenem je znova poudaril, da ZDA niso bile vpletene v izraelske napade na jedrske in obveščevalne objekte v Teheranu.

Izrael je v petek zjutraj napadel jedrske objekte, vodilne vojaške osebnosti in jedrske znanstvenike, vojaške cilje in naftna nahajališča v Iranu. V Teheranu so to označili za napoved vojne ter proti Izraelu izstrelili več sto brezpilotnikov in raket.

Trump je v petek dejal, da so bile ZDA seznanjene z izraelskimi načrti za napad, a da v njem niso sodelovale. Danes zjutraj pa je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da ZDA "niso imele nič z sinočnjim napadom na Iran".

Zagrozil je, da bo Iran, če na kakršenkoli način napade ZDA, občutil vso moč ameriške vojske, kot je doslej še ni videl.

V isti sapi pa je dodal, da "lahko z lahkoto dosežemo dogovor med Iranom in Izraelom in končamo ta krvavi konflikt", še povzema AFP.