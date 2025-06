»Prodali smo vse, kar smo lahko, bojim se, da celo svojo dušo«

KOMENTAR DNEVA

"Lahko bi bilo bistveno bolje. Prodali smo vse, kar smo lahko, bojim se, da celo svojo dušo. Prav zato, ker po krivdi predvsem desnice, pa tudi levice, nismo dosegli sprave, to je temeljnega soglasja med seboj, da hočemo živeti v medsebojnem miru, v iskanju najboljših možnosti za danes in v prihodnosti. Zato smo tudi brez domišljene, jasno izdelane perspektive slovenskega nacionalnega razvoja in življenja sploh."

(Sociologinja dr. Spomenka Hribar o tem, ali so se uresničila njena pričakovanja o samostojni Sloveniji; v intervjuju za časnik Delo)