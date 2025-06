Luka Mesec / »Ne damo 5 odstotkov za orožje«

"Ameriški predsednik Donald Trump in vodstvo Nata pritiskata na evropske države, da bi dali kar 5 odstotkov BDP-ja za orožje, za obrambne izdatke. Nam se zdi to povsem nezaslišano, prepričani smo, da tega ne potrebujemo in še več, da taka militarizacija vodi v to, da bomo v svetu še dolgo gledali vojne, kakršne se zdaj v evropski okolici dogajajo. Mi smo za mirovno politiko, smo za to, da se mir gradi z diplomacijo in prek inštitucij in tja bi bilo treba investirati. Kar se posvetovalnega referenduma in naših ugovorov tiče, bomo naredili na vsakem koraku čisto vse, kar je v naši moči, da temu pritisku po 5 odstotkih BDP-ja odgovarjamo z jasnim ne. Ne damo 5 odstotkov in se bomo pogajali, da damo za vojaške izdatke čim manj, ker vsak evro, ki ga vržemo v obrambo, je evro manj za bolnišnice, za pokojnine in vse ostalo."

(Minister za delo Luka Mesec o posvetovalnem referendumu, na katerem bi volivke in volivci odločali o tem, ali naj Slovenija zveča ali zmanjša količino denarja, ki ga nameni za orožje; v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija)