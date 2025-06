ZN / »Vse, kar zahtevamo, je en odstotek zneska, ki ste ga lani porabili za vojno«

Združeni narodi so sporočili, da bodo zaradi največjega zmanjšanja sredstev doslej drastično skrčili načrtovano humanitarno pomoč po svetu

Združeni narodi so danes sporočili, da bodo zaradi največjega zmanjšanja sredstev doslej drastično skrčili načrtovano humanitarno pomoč po svetu. Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je v danes objavljenem humanitarnem pozivu zaprosil za 29 milijard dolarjev humanitarnih sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad je decembra lani zaprosil za 44 milijard dolarjev, a so letos doslej prejeli le 5,6 milijarde dolarjev, torej okoli 13 odstotkov tega zneska. Medtem se svet sooča z vse hujšimi humanitarnimi krizami v Sudanu, Gazi, Demokratični republiki Kongo in Mjanmaru.

"Zaradi brutalnega zmanjšanja sredstev smo postavljeni pred brutalne odločitve," je v izjavi za javnost poudaril vodja OCHA Tom Fletcher. "Vse, kar zahtevamo, je en odstotek zneska, ki ste ga lani porabili za vojno. Vendar to ni le poziv za denar - to je poziv h globalni odgovornosti, k človeški solidarnosti in k zavezi, da končamo trpljenje," je dodal.

"Zaradi brutalnega zmanjšanja sredstev smo postavljeni pred brutalne odločitve. Vse, kar zahtevamo, je en odstotek zneska, ki ste ga lani porabili za vojno. Vendar to ni le poziv za denar - to je poziv h globalni odgovornosti, k človeški solidarnosti in k zavezi, da končamo trpljenje."



Tom Fletcher,

vodja OCHA

Pojasnil je, da bo urad nekoliko spremenil svojo strategijo, da bo s sredstvi, ki jih ima na voljo, skušal rešiti čim več življenj.

V skladu z novimi smernicami bo pomoč OCHA temeljila na načrtih za letos, usmerjena pa bo tako, da bo lahko dosegla ljudi in kraje, ki se soočajo z najnujnejšimi potrebami. "To bo zagotovilo, da bodo omejena sredstva usmerjena tja, kjer lahko prinesejo največ koristi - čim prej," piše v izjavi urada.

ZDA, ki v blagajno ZN prispevajo največ, so v drugem mandatu predsednika Donalda Trumpa znatno zmanjšale svojo pomoč, kar je povzročilo kaos na področju humanitarne pomoči po vsem svetu. Svoje prispevke za ZN so zaradi negotovih gospodarskih obetov zmanjšale tudi nekatere druge države donatorice.