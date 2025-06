Izrael in Iran nadaljujeta medsebojne napade

V iranskem napadu poškodovana stavba ameriškega veleposlaništva v Tel Avivu

Izrael in Iran tudi danes nadaljujeta medsebojne napade. Po izraelskih navedbah je bilo v iranskih raketnih napadih od polnoči ubitih 11 ljudi, več deset je ranjenih. Iranska revolucionarna garda je obljubila še več uničujočih napadov na pomembne cilje, medtem ko je izraelska vojska sporočila, da cilja izstrelišča raket v Iranu.

Izraelske reševalne službe so sprva sporočile, da so zadnji iranski raketni napadi na cilje v osrednjem Izraelu terjali najmanj pet smrtnih žrtev in da je bilo ranjenih 92 ljudi.

Na uradu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so nato potrdili, da je bilo od polnoči ubitih 11 ljudi - štirje v mestu Petah Tikva, trije v Haifi in trije v predmestjih Tel Aviva Bnei Brak in Bat Yam. Ena oseba je umrla na neznani lokaciji.

Skupno število smrtnih žrtev iranskih napadov je s tem naraslo na 24. Pred tem so izraelske oblasti poročale o najmanj 13 smrtnih žrtvah, odkar je Iran v petek začel izvajati povračilne napade.

Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je danes sporočil, da je bila v iranskem raketnem napadu poškodovana ena od zgradb ameriškega veleposlaništva v Tel Avivu. Dejal je še, da ni bil poškodovan noben član osebja veleposlaništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na posnetkih agencije AFP je videti porušene zgradbe v Tel Avivu. "Nekaj manjše škode zaradi iranskih raketnih napadov v bližini veleposlaništva v Tel Avivu, vendar ameriško osebje ni bilo poškodovano," je na omrežju X zapisal Huckabee. Sporočil je še, da bo ameriško veleposlaništvo v Jeruzalemu danes ostalo zaprto.

Iransko ministrstvo za zdravje je medtem sporočilo, da je bilo v izraelskih napadih od petka ubitih najmanj 224 ljudi, več kot 1200 jih je bilo ranjenih. Iranska tiskovna agencija Irna je v nedeljo ob sklicevanju na izjavo revolucionarne garde poročala, da je bil v nedeljskih izraelskih napadih ubit tudi Mohamad Kazemi, vodja obveščevalne službe garde.

Tarča novih napadov je bil danes tudi Iran. Izraelska vojska je namreč sporočila, da izvaja napade na izstrelišča raket v Iranu. "Delujemo proti tej grožnji na našem in iranskem nebu," je povedal tiskovni predstavnik izraelskih sil.

Kasneje so navedli, da je letalstvo napadlo tudi poveljniške centre iranskih sil v Teheranu. Obenem je vojska sporočila, da je raketa, izstreljena iz Jemna, danes strmoglavila preden je vstopila na izraelsko ozemlje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

rposC8-jKxw

r0N5SG1MaTY