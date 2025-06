Trump / »Največji program množičnih deportacij se bo osredotočil na mesta pod vodstvom demokratov«

Ameriški predsednik Donald Trump je odredil množične deportacije priseljencev, ki jih izvajajo agenti urada za priseljevanje in carine (Ice)

Ameriški predsednik Donald Trump je odredil množične deportacije priseljencev, ki jih izvajajo agenti urada za priseljevanje in carine (Ice). Kot je v nedeljo sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social, se bo po njegovih besedah največji program množičnih deportacij v zgodovini osredotočil na mesta pod vodstvom demokratov.

"Razširiti moramo prizadevanja za pridržanje in izgon nezakonitih priseljencev v največjih ameriških mestih, kot so Los Angeles, Chicago in New York, kjer jih živi na milijone," je v zapisu na Truth Social poudaril Trump. "Ta in druga mesta so jedro demokratskega centra moči," je dodal.

Množične deportacije priseljencev je Trump obljubljal že v kampanji pred predsedniškimi volitvami novembra lani. Od začetka njegovega drugega mandata posekajo racije med priseljenci, pogoste so tudi deportacije.

"Razširiti moramo prizadevanja za pridržanje in izgon nezakonitih priseljencev v največjih ameriških mestih, kot so Los Angeles, Chicago in New York, kjer jih živi na milijone.Ta in druga mesta so jedro demokratskega centra moči."



Donald Trump,

ameriški predsednik

Trumpova stroga politika glede priseljevanja je sprožila proteste v več ameriških mestih. Ti so se še okrepili, potem ko je Trump v Los Angeles poslal enote nacionalne garde in marince.

Po ocenah, ki jih navaja nemška tiskovna agencija dpa, v ZDA trenutno živi 11 milijonov ljudi brez veljavnih dokumentov.

Številni delajo v sektorjih, ki so ključni za gospodarstvo, kot so kmetijstvo, gradbeništvo in gostinstvo. Ameriška vlada je zato agentom Ice po pisanju časnika New York Times naročila, naj v veliki meri prenehajo izvajati racije in aretacije v kmetijskem in gostinskem sektorju.

Kot navaja časnik, ki se sklicuje na vladne uradnike, se je Trump za omilitev politike deportacij na teh dveh področjih odločil po tem, ko ga je ministrica za kmetijstvo Brooke Rollins seznanila, da deportacije vse bolj skrbijo lastnike velikih kmetij.

9u6EpuSSKnI

WgymMQt8Wsk