Na čelu britanske obveščevalne agencije prvič v zgodovini ženska

Blaise Metreweli, po izobrazbi antropologinja, bo jeseni prevzela funkcijo od sedanjega direktorja MI6 Richarda Moora

Vodenje britanske zunanje obveščevalne agencije MI6 bo prvič v njeni 116-letni zgodovini prevzela ženska. Blaise Metreweli, po izobrazbi antropologinja, bo jeseni prevzela funkcijo od sedanjega direktorja MI6 Richarda Moora, je v nedeljo sporočila britanska vlada.

Metreweli, ki se je obveščevalni službi pridružila leta 1999, je trenutno generalna direktorica za tehnologijo in inovacije pri MI6 in je poznana kot "Q". Večino svoje kariere je preživela na različnih položajih na Bližnjem vzhodu in v Evropi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodenje MI6 bo 47-letna Metreweli prevzela jeseni, ko bo po petletnem mandatu s položaja odstopil sedanji šef Moore.

Postala bo 18. vodja obveščevalne agencije, ki je zadolžena za zbiranje obveščevalnih podatkov v tujini za izboljšanje varnosti Združenega kraljestva, njeni glavni cilji pa so zaustavitev terorizma, prekinitev dejavnosti sovražnih držav in okrepitev kibernetske varnosti.

Metreweli, ki bo po prevzemu položaja znana pod kodnim imenom "C", je ob imenovanju dejala, da je ponosna in počaščena, da bo vodila agencijo. Vodja MI6 je sicer edini član agencije, katerega ime je znano javnosti, in je neposredno odgovoren zunanjemu ministru.

Premier Keir Starmer je po poročanju BBC njeno imenovanje označil za zgodovinsko v času, "ko delo naših obveščevalnih služb še nikoli ni bilo bolj pomembno".

0dytu2X3k0Q