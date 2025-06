Netanjahu / »Dokončali bomo obe nalogi: uničenje Hamasa in izpustitev talcev«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je pogajalcem naročil, naj pospešijo pogovore o izpustitvi talcev v Gazi, saj da je med izraelskim napadom na Iran začutil priložnost

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo dejal, da je pogajalcem naročil, naj pospešijo pogovore o izpustitvi talcev v Gazi, saj da je med izraelskim napadom na Iran začutil priložnost. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je države danes pozval k pritisku na Izrael in Hamas za končanje trpljenja prebivalcev Gaze.

"Predvčerajšnjim sem dal navodila za pospešitev pogajanj, ker sem začutil priložnost (...) Dokončali bomo obe nalogi: uničenje Hamasa in izpustitev talcev," je Netanjahu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal o pogovorih s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas za izpustitev talcev v Gazi.

Netanjahu je v pogovoru za ameriško televizijo Fox News kasneje dejal, da je ameriški odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff ponudil začetek 60-dnevne prekinitve ognja, v kateri bi bila polovica talcev takoj izpuščena in da je sam izrazil pripravljenost na dogovor.

Od 251 talcev, zajetih med napadom palestinskih borcev na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno v Gazi, jih je 52 še vedno v palestinski enklavi, od tega jih je po navedbah izraelske vojske 34 mrtvih. Hamas hrani tudi posmrtne ostanke izraelskega vojaka, ki je bil ubit v vojni leta 2014.

Premirje v Gazi, ki se je začelo 19. januarja letos, je predvidevalo več faz izmenjave ujetnikov in končanje vojne. Izrael je ob izteku prve faze odstopil od dogovora in z marcem blokiral vse dobave pomoči v enklavo. 18. marca je obnovil napade.

Visoki komisar za človekove pravice Türk je danes ob začetku zasedanja Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi pozval vlade k pritisku na Izrael in Hamas za končanje trpljenja prebivalcev Gaze. "Vsi, ki imajo vpliv, morajo izvajati čim večji pritisk na Izrael in Hamas, da se to neznosno trpljenje konča," je poudaril. Trajen mir po njegovih besedah lahko zagotovi le rešitev dveh držav, pri kateri bi bilo območje Gaze del palestinske države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Türk je bil ob tem znova kritičen do izraelske vlade, med drugim zaradi blokade humanitarne pomoči za Gazo, ki traja od marca. Pozval je tudi k preiskavi smrtnih žrtev v zvezi z razdeljevanjem hrane prek sporne humanitarne fundacije za Gazo (GHF).