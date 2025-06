»Spremembe v demokracijah se zgodijo, ko gredo ljudje na ulice«

IZJAVA DNEVA

"Putinova vlada si izredno močno prizadeva, da čim več ljudi odstrani iz politike, da civilna družba ostane brez glasu, da uniči horizontalno in vertikalno povezovanje … Žal opravljajo izredno učinkovito delo, zato v prihodnjih letih ne pričakujemo bistvenih sprememb. Kot vemo iz politologije, se oblast večinoma spremeni, ko konsenz o nujnosti sprememb nastane znotraj politične elite. Zato je toliko pomembneje, da družba čim bolj komunicira s politično elito, če seveda ima to možnost, te pa v Rusiji nimamo. Pričakovati, da bodo ljudje, ki nimajo glasu ali moči, šli na ulice in spremenili oblast, je nerealno."

"Spremembe v demokracijah se zgodijo, ko gredo ljudje na ulice, nato pa drug del politične elite vidi priložnost, da zastopa njihove interese. Toda če gredo ljudje na ulice, v politiki pa ni nikogar, ki bi izkoristil to priložnost, se ne zgodi nič. To smo videli v Iranu in Belorusiji. Zato je veliko pomembneje, da nekdo iz tujine najde način za pogajanja s sedanjo rusko politično elito, kot pa da pozivajo ​​navadne Ruse, naj spremenijo stvari."

(Ruski aktivist Aleksej Minjailo, ki sodeluje pri prpjektu Chronicles, o tem, da si Putinova vlada močno prizadeva, da civilna družba ostane brez glasu; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)