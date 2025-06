Netanjahu / »Atentat ne bi zaostril konflikta, ampak bi ga končal«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ocenil, da bi atentat na iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja "končal konflikt" med Izraelom in Iranom

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes ocenil, da bi atentat na iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja "končal konflikt" med Izraelom in Iranom, ki se je zaostril po petkovem začetku izraelskih napadov na Iran. V Teheranu so medtem mnenja, da bi se konflikt lahko končal "z enim telefonskim klicem" iz Washingtona.

"To ne bi zaostrilo konflikta, ampak bi ga končalo," je Netanjahu dejal za ameriško televizijo ABC v odgovoru na vprašanje o poročilih, da je ameriški predsednik Donald Trump preprečil izraelski načrt za atentat na Hameneja zaradi skrbi, da bi lahko še dodatno zaostril konflikt.

"Iran želi večno vojno in nas vodi na rob jedrske vojne. Dejansko Izrael s svojim ravnanjem to preprečuje, in to lahko storimo le tako, da se upremo silam zla," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal izraelski premier.

Iranski zunanji minister Abas Aragči pa je danes dejal, da bodo iranske sile še naprej napadale Izrael, dokler ta ne bo prenehal z agresijo.

"Naše močne oborožene sile svetu jasno sporočajo, da vojni zločinci, ki se skrivajo v zakloniščih v Tel Avivu, ne bodo ostali nekaznovani za svoje zločine. Še naprej bomo udrihali po strahopetcih, dokler ne bomo zagotovili, da ne bodo več streljali na naše ljudi," je zapisal na omrežju X.

Ob tem je menil, da bi ZDA lahko zaustavile izraelske napade na Iran. "Z enim telefonskim klicem iz Washingtona je mogoče utišati nekoga, kot je Netanjahu. To bi lahko utrlo pot za vrnitev k diplomaciji," je dodal iranski zunanji minister.

"Če je predsednik Donald Trump resen glede diplomacije in zainteresiran za zaustavitev te vojne, so naslednji koraki pomembni. Izrael mora ustaviti svojo agresijo, in če ne bo prišlo do popolnega prenehanja vojaške agresije proti nam, se bodo naši odzivi nadaljevali," je še sporočil.

Nov krog napetosti med glavnima silama na Bližnjem vzhodu je v petek z obsežnimi napadi na Iran sprožil Izrael. Iran se je odzval s povračilnimi napadi. Odtlej je bilo v Iranu ubitih najmanj 224 ljudi, v Izraelu pa najmanj 24. ZDA so priznale, da so bile pred petkovim napadom seznanjene z izraelskimi načrti, a vztrajajo, da v napadih ne sodelujejo.