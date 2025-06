Trump / »Morali bi se pogovarjati takoj, preden bo prepozno«

Predsednik ZDA Donald Trump je označil za napako izključitev Rusije iz skupine držav, ki se je v času njenega članstva med letoma 1998 in 2014 imenovala G8

Predsednik ZDA Donald Trump je ob prihodu na vrh voditeljev držav članic G7 danes označil za napako izključitev Rusije iz skupine, ki se je v času njenega članstva med letoma 1998 in 2014 imenovala G8. Ob tem je med drugim pozval Iran, naj se vrne k pogajanjem z ZDA o svojem jedrskem programu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trump je izključitev Rusije iz skupine, ki je leta 2014 sledila ruskemu zavzetju ukrajinskega polotoka Krim, označil za napako svojega predhodnika Baracka Obame in nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja, poroča ameriška televizija ABC.

Na vprašanje o morebitnem vključevanju ZDA v spopade med Izraelom in Iranom, ki jih je v petek sprožil Izrael, in se še stopnjujejo, pa ni želel odgovoriti.

"Morali bi se pogovarjati in morali bi se pogovarjati takoj, preden bo prepozno. Rekel bi, da Iran ne zmaguje v tej vojni," je še dejal predsednik ZDA.

Njegov poziv se nanaša na jedrska pogajanja med ZDA in Iranom, ki bi se morala nadaljevati v nedeljo, a jih je Iran prekinil zaradi izraelskih napadov.

Trump se je sicer ob robu vrha v Calgaryju danes sestal s kanadskim premierjem Markom Carneyjem in v izjavah po srečanju med drugim dejal, da je carinski dogovor med ZDA in Kanado mogoč, čeprav imata s Carneyjem do tega vprašanja drugačen pristop.

Carney je medtem dejal, da je skupina G7 brez ameriškega vodstva brez pomena. Trump se je sicer v času svojega prvega mandata na vrhu skupine G7 v Quebecu leta 2018 sporekel s takratnim kanadskim premierjem Trudeaujem in enostransko umaknil ZDA iz sklepne izjave vrha.

Trump naj bi se po navedbah ameriških medijev na tokratnem srečanju voditeljev članic skupine G7 osredotočil na trgovinska vprašanja. To bo tudi prioriteta večine drugih voditeljev na vrhu skupine, v kateri so poleg ZDA še Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in Združeno kraljestvo.

Dnevni red srečanj in zasedanj je sicer zelo širok. Povabljena sta tudi predsednica Mehike Claudia Sheinbaum in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.