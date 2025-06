Izrael napadel iransko državno televizijo

Kot je objavila iranska državna radiotelevizija (IRIB), je Izrael napadel eno od njenih poslopij, zaradi česar je bil za nekaj minut prekinjen prenos v živo

Izrael je napadel iransko državno televizijo v Teheranu, pri čemer je zadel eno od njenih poslopij, je sporočila televizija, ki je začasno prekinila oddajanje v živo. Napad je potrdilo tudi izraelsko obrambno ministrstvo. Izrael je pred tem izdal poziv k evakuaciji dela iranske prestolnice.

Kot je objavila iranska državna radiotelevizija (IRIB), je Izrael napadel eno od njenih poslopij, zaradi česar je bil za nekaj minut prekinjen prenos v živo. Izrael je s tem, ko je napadel televizijo, "skušal utišati glas resnice", so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili pri IRIB.

Uradnih informacij o morebitnih žrtvah in škodi za zdaj ni. Po navedbah obveščenih virov pa naj bi v napadu življenje izgubilo več deset tehnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je potrdil napad na televizijo in dejal, da se je napad zgodil po "obsežni evakuaciji lokalnih prebivalcev".

Napad sledi današnjim grožnjam Kaca, ki je dejal, da bo iranska državna televizija "kmalu izginila".

Glavna stavba državne radiotelevizije se po poročanju dpa nahaja v gosto naseljenem okrožju na severu iranske prestolnice, katerega prebivalce je Izrael predhodno pozval k evakuaciji.

"V prihodnjih urah bodo izraelske oborožene sile delovale na tem območju, tako kot že v zadnjih dneh po Teheranu, da bi napadle vojaško infrastrukturo iranskega režima," je na omrežju X objavil tiskovni predstavnik vojske Avičaj Adrae. "Vaša navzočnost na tem območju ogroža vaše življenje," se še glasi opozorilo.

Poziv prebivalcem po poročanju BBC obsega okrožje, kjer živi približno 300.000 ljudi. Gre za gosto poseljeno območje na severovzhodu iranske prestolnice, kjer se med drugim nahaja več veleposlaništev in nakupovalnih središč ter stanovanjska območja.

Umik je prebivalcem Teherana svetoval tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Med obiskom izraelske letalske baze je ponovil, da Izrael "nadzoruje nebo nad Teheranom" in da so na poti k "doseganju dveh ciljev: odprave jedrske grožnje in odprave raketne grožnje".

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je sicer danes v zahodnem Teheranu odjeknilo več eksplozij.

Na Bližnji vzhod naj bi se medtem odpravljala ameriška letalonosilka USS Nimitz, da bi glede na nekatera poročila okrepila ameriško navzočnost na območju v času spopadov med Izraelom in Iranom. Letalonosilka je zapustila jugovzhodno Azijo, potem ko so odpovedali njen načrtovani obisk v Vietnamu.

Po poročanju spletne strani za sledenje ladjam Marine Traffic je USS Nimitz popoldne plula skozi Malajsko ožino proti Indijskemu oceanu.

Do premika ene največjih vojaških ladij na svetu po poročanju AFP prihaja četrti dan napadov med Izraelom in Iranom, ki kljub pozivom k zmanjšanju napetosti ne pojenjajo.

Novo zaostrovanje med glavnima velesilama na Bližnjem vzhodu je v petek izbruhnilo po obsežnih izraelskih napadih na Iran. Odtlej je bilo v Iranu ubitih najmanj 224, v Izraelu pa najmanj 24.