»Smo protiutež potrošništvu in turbo kapitalizmu«

Mariborski Kulturni center (KC) Pekarna ta teden obeležuje 31 let obstoja

Čistilna akcija v Pekarni pred nekaj leti

Mariborski Kulturni center (KC) Pekarna ta teden obeležuje 31 let obstoja. Vsi dejavni v njem tudi ob letošnji obletnici pripravljajo vrsto dogodkov, s katerimi predstavljajo svoje dejavnosti širši javnosti in ob tem opozarjajo na pomen tega samoniklega prizorišča za lokalno skupnost. "Smo protiutež potrošništvu in turbo kapitalizmu," pravijo.

Član organizacijskega odbora za dogodke ob obletnici Ramiz Derlić je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da so vsi programi, ki se čez leto odvijajo v KC Pekarna, skupnostno naravnani. Med drugim je naštel spodbujanje prostovoljstva, različne preventivne programe, delavnice, pogovorne ure za urjenje slovenščine, učno pomoč, svetovanja.

"Poleg tega so tu trije mladinski centri, od tega dva nevladna, ki so med najbolj aktivnimi v Sloveniji, kar se tiče mladinskega dela. Nagovarjamo marginalizirane skupine oziroma osebe, ki nimajo možnosti dobiti pomoči drugje," je dodal.

Tudi članica organizacijskega odbora Kaja Fiedler je poudarila, da KC Pekarna poleg večernega glasbenega dogajanja, po katerem je v javnosti najbolj znana, ponuja številne družbeno koristne dejavnosti. Na dogodkih ta teden, ki so vsi brezplačni in odprti za vse, bodo med drugim predstavili programe Centra Šteker, ki nudi brezplačna svetovanja posameznikom s težavami na področju prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij, ter skupino za opolnomočenje žensk.

Konec lanskega leta je v KC Pekarna zaživel Teater Magdalena, kjer bo danes predstava Nine Šulin in Viktorja Hrvatina Megliča Tretji dan tretjega meseca. V sredo v dvorani Gustaf prirejajo okroglo mizo na temo militarizacije družbe, v petek pa v Pekarni Magdalenske mreže srečanje predstavnikov različnih samoniklih in avtonomnih prostorov v državi.

V MC Pekarna bo na ogled razstava plakatov kolektiva Artist Against Apartheid, s čimer uporabniki KC Pekarna ponovno opozarjajo na nesprejemljivost nasilja nad Palestinci.

Še vedno so tudi razočarani, ker občina ni uresničila z veliko podporo izglasovanega projekta participativnega proračuna za postavitev stalnega odra v KC Pekarna. Uradna razlaga je, da je projekt neizvedljiv, uporabniki KC Pekarna pa poudarjajo, da občina oz. župan ne more samovoljno odločati, katerega od izglasovanih projektov v participativnem proračunu bo izvedla in katerega ne. "Mestna občina Maribor očitno ne jemlje občank in občanov resno," je dejala Kaja Fiedler.

Na morebitno selitev na drugo lokacijo še vedno ne pristajajo. "To je samoniklo prizorišče, ki se je z namenom razvilo prav tukaj in ga je nemogoče preselili kam drugam," je dejal Derlić.

KC Pekarna predstavlja kompleks objektov ob robu Magdalenskega parka, ki jih je za potrebe peke kruha za vojašnice na prelomu iz 19. v 20. stoletje zgradila avstroogrska vojska. Po drugi svetovni vojni je kompleks prevzela jugoslovanska vojska, z njenim odhodom iz Slovenije pa je ostal prazen.

Leta 1994 je območje zasedla skupina mladih, ki so napolnili prostor z različnimi vsebinami, in od takrat je to prostor alternativne kulture. Danes je na tem območju dejavnih okoli 30 različnih subjektov, ki jih je pred tremi leti neprijetno presenetila napoved župana Saše Arsenoviča, da bi KC Pekarna preselili na območje nekdanje tovarne MTT v mestni četrti Melje, medtem ko naj bi na sedanji lokaciji zagotovili prostor za vzpostavitev farmacevtske fakultete.

Napovedi morebitne selitve so medtem potihnile, čeprav župan še vedno vidi mesto za alternativno kulturo v Melju. "Nikakor pa ne bomo nikogar metali ven z danes na jutri, ampak je to večletni proces," je dejal februarja letos.