Levica in Vesna zdaj tudi uradno skupaj

Politični stranki bosta danes podpisali namero o sodelovanju

Trije ministri stranke Levica: Asta Vrečko, ministrica za kulturo, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost

© Luka Dakskobler

Levica in Vesna bosta danes podpisali namero o sodelovanju, ki so mu organi obeh strank v preteklih dneh prižgali zeleno luč. Predvolilni sporazum, ki predvideva skupni nastop strank na prihodnjih volitvah v DZ in bo natančneje opredeljeval sodelovanje v predvolilni koaliciji, pa bodo organih obeh strank potrjevali predvidoma jeseni.

V najmanjši koalicijski stranki Levici in trenutno zunajparlamentarni Vesni so se o možnostih sodelovanja pogovarjali že dalj časa, ob tem pa v obeh strankah izpostavljajo sorodnost programskih usmeritev in vsebinsko sodelovanje, med drugim na področjih zelene politike, socialne države in pravične družbe.

Podrobnosti zavezništva bodo po podpisu namere o sodelovanju danes predstavili koordinatorica Levice Asta Vrečko in vodja strankinih poslancev Matej Tašner Vatovec ter sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl.

V Vesni so sicer minuli teden podprli osnutek namere o sodelovanju, svet Levice pa je v nedeljo njihovi koordinatorici Vrečko podelil mandat za podpis namere.

"Stranka Levica je nastala z združitvijo dveh strank, različnih civilnih gibanj in ta duh nosimo v sebi, zaradi tega smo odprti za povezovanja," je v ponedeljkovi izjavi poudarila Vrečko.

Po današnjem podpisu namere bodo sledili nadaljnji koraki, stranki bosta dorekli "operativne zadeve" in pripravili predvolilni sporazum, ki bo natančneje določil podrobnosti sodelovanja. Tega bo Levica potrjevala na jesenskem kongresu, ko jih čaka tudi volitev vodstva stranke.

Tudi v Vesni, kjer ocenjujejo, da so pogovori o skupnem nastopu na volitvah doslej potekali konstruktivno, bodo o naslednjih korakih sodelovanja odločali organi stranke, "v več stopnjah, saj želimo, da o tem sodelovanju presojamo premišljeno, na podlagi jasnih skupnih ciljev".