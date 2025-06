»Slovenija obsoja z besedami, a sodeluje z dejanji«

Slovenija izraelske napade sicer obžaluje in jih obsoja, a ni sprejela niti enega konkretnega ukrepa, ki bi ustavil sodelovanje z državo, obtoženo genocida. S tem ne samo da krši lastne politične izjave, temveč tudi mednarodne pravne zaveze, ki jih je sprejela kot podpisnica mednarodnih konvencij.

Protestna akcija pred Državnim zborom

© Janez Zalaznik

Mirovna civilna iniciativa v Sloveniji predstavnike slovenskih oblasti ponovno poziva h konkretnim ukrepom zoper Izrael. Združenje pobud za solidarnost s Palestino je včeraj pred Državnim zborom slovensko vlado opomnilo na neizpolnjene obveznosti.

Njihovo pismo spodaj objavljamo v celoti.

***

Slovenija še vedno brez ukrepov proti izraelskemu genocidu

Združenje pobud za solidarnost s Palestino, ki povezuje mirovne civilne iniciative v Sloveniji, je v ponedeljek ob 11. uri pred začetkom seje Državnega zbora ponovno pozvalo Vlado Republike Slovenije ter poslanke in poslance, naj nemudoma sprejmejo konkretne ukrepe proti Izraelu in tako izpolnijo svoje obveznosti po nacionalnem in mednarodnem pravu glede nesodelovanja ter preprečevanja izraelskega genocida nad Palestinci in Palestinkami.

»Slovenija obsoja z besedami, a sodeluje z dejanji,« opozarjajo predstavniki združenja, ki so pred Državnim zborom simbolično obležali in ponovno prebrali zahteve – med drugim za takojšnjo prekinitev vseh oblik sodelovanja z Izraelom, vojaški embargo ter podporo tožbi Južne Afrike pred Meddržavnim sodiščem. Kljub številnim javnim pozivom – tudi z akcijo Obležimo za Palestino 5. junija letos na Prešernovem trgu – nista Vlada RS niti predsednica države podali nobenega odziva do zahtevanega roka, tj. 16. junija.

Medtem ko Izrael nadaljuje genocid v Gazi, izvaja etnično čiščenje na Zahodnem bregu, vojno pa z napadom na Iran širi na celoten Bližnji vzhod, ostaja deležen politične, vojaške in gospodarske podpore zahodnih sil – tudi Evropske unije in njenih držav članic. Slovenija v vsem tem času izraelske napade sicer obžaluje in jih obsoja, a ni sprejela niti enega konkretnega ukrepa, ki bi ustavil sodelovanje z državo, obtoženo genocida. S tem ne samo da krši lastne politične izjave, temveč tudi mednarodne pravne zaveze, ki jih je sprejela kot podpisnica mednarodnih konvencij.

Meddržavno sodišče je 19. julija 2024 o izraelskih kršitvah na okupiranih palestinskih ozemljih jasno zapisalo, da imajo tretje države dolžnost ukrepanja – tudi prek prekinitve sodelovanja z institucijami, vpletenimi v okupacijo ali apartheid. Slovenija do danes še ni uvedla nobenega ukrepa, ki bi tej odločbi sledil.

Nasprotno: Republika Slovenija z Izraelom še vedno posluje kot običajno. Vzdržuje diplomatske stike, kupuje vojaško opremo – leta 2024 je po podatkih Ministrstva za obrambo RS od Izraela kupila vojaško opremo v vrednosti 828.214 evrov. Vzpostavlja letalske povezave z izraelskim letalskim prevoznikom, katerega lastnik je zaradi svojega delovanja v nezakonitih naselbinah celo na črni listi Združenih narodov. Več kot očitno je, da Slovenija s svojimi dejanji ne sledi svojim besedam.

Vlado RS ter poslance in poslanke smo danes torej ponovno pozvali, da:

zahtevajo od Izraela takojšnjo prekinitev ognja in takojšen dostop do humanitarne pomoči pod okriljem Združenih narodov;

sprožijo pobudo za aktiviranje resolucije Generalne skupščine Združenih narodov Združeni za mir (UNGA 377), ki bi ji tako lahko omogočila nujno ukrepanje za mir, ko je ukrepanje v Varnostnem svetu ZN onemogočeno;

uvedejo vojaški embargo na uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega ter se zavzame za vojaški embargo na ravni EU;

prekinejo diplomatske stike z Izraelom in takoj ustavi vsakovrstno sodelovanje z Izraelom (gospodarsko, kulturno, znanstveno, športno);

se pridružijo tožbi Južne Afrike proti Izraelu, ki je bila vložena pred Meddržavnim sodiščem;

sprožijo pobudo za zamrznitev članstva Izraela v ZN;

uvedejo sistem dopolnilnih poti, ki bo omogočil Palestincem in Palestinkam v Sloveniji, da iz Gaze na varno pripeljejo svoje družinske člane;

dopusti kazenski pregon zoper izraelski vojaški in politični vrh, ki ga je pred meseci vložilo več slovenskih nevladnih organizacij;

ter dodali glede na zadnje dogodke:

Republika Slovenija naj v Varnostnem svetu Združenih narodov zahteva obsodbo Izraela in njegovih zaveznikov, zaradi širitve vojne v regiji!

Ukrepe morajo sprejeti zdaj. Razmere na Bližnjem vzhodu so namreč dramatične, do skrajnosti sprevržena agresorska drža Izraela pa vse bolj očitna, kot tudi preusmerjanje pozornosti na druga krizna žarišča, medtem ko Palestinke in Palestinci dobesedno izumirajo pred očmi svetovne javnosti. Čas zanje se vse bolj izteka, prav tako za odločevalce na pozicijah moči, da se postavijo na stran človečnosti.

Združenje pobud za solidarnost s Palestino