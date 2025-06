Zelenski / »Ves svet se mora končno odzvati, kot se civilizirana družba odzove na teroriste«

Rusija je Kijev napadla z droni in raketami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil kot enega najhujših doslej.

V ruskem napadu na Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 14 ljudi, več kot 40 jih je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija je mesto napadla tako z droni kot raketami, iz več delov poročajo o požarih in poškodovanih stavbah. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil kot enega najhujših doslej.

"Glede na prva poročila je že 14 mrtvih v Kijevu," je na Telegramu zapisal vodja vojaških oblasti v mestu Timur Tkačenko. Kot je dodal, med ruševinami še vedno iščejo morebitne žrtve.

Število smrtnih žrtev je potrdil tudi ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. V napadu z droni in raketami je bilo po njegovih besedah ranjenih še najmanj 44 ljudi.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da je med smrtnimi žrtvami tudi državljan ZDA.

Kot je dodal Klimenko, je bilo tarča napadov 27 lokacij v različnih predelih mesta. Zadeta so bila tako stanovanjska poslopja, izobraževalne ustanove kot ključna infrastruktura, je dodal.

Droni so ponoči napadli tudi regiji Odesa na jugozahodu države in Černigiv na severu, kjer je bilo ranjenih več ljudi, v Odesi je bil ubit en človek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Takšni napadi so čisti terorizem. In ves svet, ZDA in Evropa se morajo končno odzvati, kot se civilizirana družba odzove na teroriste."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Zelenski je napad na Kijev danes označil kot enega najhujših doslej. "Takšni napadi so čisti terorizem. In ves svet, ZDA in Evropa se morajo končno odzvati, kot se civilizirana družba odzove na teroriste," je zapisal na omrežju X.

Kot je dodal, ruski predsednik Vladimir Putin to počne zgolj zato, ker si lahko privošči nadaljevati vojno. "Hoče nadaljevati vojno. Narobe je, ko se vplivni tega sveta pretvarjajo, da tega ne vidijo," je dodal. Vsega skupaj je Rusija po njegovih besedah uporabila 440 dronov in 32 raket.

Nove ruske napade je obsodil tudi vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. "Tako se bojuje Rusija - ubija civiliste na navadnih domovih, namerno," je zapisal na družbenih omrežjih in prav tako dodal, da ni deležna ustreznega odziva sveta.

Rusija nadaljuje napade na Ukrajino kljub prizadevanjem ZDA, da bi strani dosegli prekinitev ognja. Pogovori med stranema so zastali - Moskva zavrača zahtevo Ukrajine in njenih evropskih zaveznic po brezpogojni prekinitvi ognja, Kijev pa ne pristaja na ruske zahteve, ki jih označuje kot ultimate.

Zelenski naj bi se glede na prvotne načrte danes ob robu vrha G7 v Kanadi pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, a je ta v ponedeljek predčasno zapustil srečanje, kot razlog pa navedel konflikt med Izraelom in Iranom.

O sestrelitvah ukrajinskih dronov je danes poročala tudi Moskva. Nad več regijami so jih po navedbah obrambnega ministrstva ponoči sestrelili 147.

r8KcN9tWGPI

IF0CPmI9m1o

FoXOt6i8Se4